Украинский защитник, который вернулся из плена, и потерял две ноги, сделал своей девушке предложение 1 7.05.2025, 21:08

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Трогательное видео.

Украинский военнослужащий, который потерял обе ноги из-за тяжелого ранения и пережил плен, услышал заветное «да» от своей любимой.

Радостной вестью защитник поделился в своих соцсетях 5 мая. Предложение украинец сделал во львовском центре Superhumans, где он проходил реабилитацию после ранения.

На кадрах видно, что парень был подготовлен. На мгновение, пока его девушка Анна отвернулась, Вячеслав стал на одно колено и ждал, пока любимая заметит его.

Когда она обернулась, он уже ждал с обручальным кольцом в руках. Девушка была очень взволнована и одновременно счастлива. «Она сказала «да», — подписал защитник свое сообщение в соцсетях.

«Я же не одна расплакалась?», «живите долго и счастливо, а мы ваше счастье будем защищать», «большое уважение и похвала таким женщинам, которые с нами до конца и до смерти», — поздравляют в комментариях TikTok друзья и пользователи.

Вячеславу Кутьину 29 лет. Он из Днепропетровской области родом, однако вырос в Луцке. В 2014 году, будучи 18-летним юношей, он переехал жить за границу. Вскоре после начала полномасштабного вторжения Вячеслав вернулся в родную Украину и вступил в ряды ВСУ, пишет «Суспільне Львів».

Он прошел российский плен, в котором пробыл 13 месяцев, вернулся из него в январе 2025 года. Также мужчина получил тяжелое ранение, в результате которого потерял обе ноги.

После возвращения домой был на реабилитации в Superhumans. Своей девушке Вячеслав сделал предложение в день выписки, 2 мая.

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