Названа самая солнечная страна Европы 7.05.2025, 21:35

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Это не Италия и не Испания.

Стала известна самая солнечная страна в Европе, пишет информационный портал «Турпром».

К слову, это не Испания, Италия или Греция. В список они попали, но далеко не на первые места.

Рекордсменом по количеству солнечных дней оказался Кипр. Здесь насчитывается более 300 ясных дней в году.

Немного отстало от Кипра и другое средиземноморское островное государство – Мальта, где также свыше 300 дней можно наслаждаться солнцем.

Третье место заняла Испания (около 300 солнечных дней), четвертое – Португалия (290).

Замыкают пятерку Италия и Греция. В этих странах солнце светит по 280 дней в году.

Самым пасмурным европейским государством стала Исландия. Здесь всего 120 солнечных дней.

Великобритания, Ирландия, Бельгия и Литва немногим больше получают солнца – около 150 дней в году.

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