закрыть
7 мая 2025, среда, 22:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Норвежский болельщик произвел необычный обмен ради получения билета на матч Лиги Европы

  • 7.05.2025, 22:14
Норвежский болельщик произвел необычный обмен ради получения билета на матч Лиги Европы

Торбьерн Эйде предложил за билет пять килограммов рыбы.

Норвежский болельщик Торбьерн Эйде произвел необычный обмен ради получения билета на полуфинальный матч Лиги Европы между «Буде-Глимт» и «Тоттенхэмом». Об этом сообщает NRK.

Эйде рассказал, что предложил за билет пять килограммов бокнафиска (рыбный деликатес из несоленой высушенной рыбы — прим.). Стоимость товара оценивается в 2500 шведских крон.

На предложение Эйде откликнулся болельщик Эйстейн Анес, брат которого не смог попасть на встречу. Ему показалась забавной идея обмена и он согласился на предложение.

Второй полуфинальный матч ЛЕ пройдет в Буде в четверг, 8 мая. Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Тоттенхэма».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ситуация напоминает коллапс
Ситуация напоминает коллапс Борислав Береза
Россия готовится к длительной войне с помощью режима Лукашенко
Россия готовится к длительной войне с помощью режима Лукашенко Максим Плешко
Первый звоночек
Первый звоночек Леонид Невзлин
В Кремле растерялись
В Кремле растерялись Владислав Иноземцев