Норвежский болельщик произвел необычный обмен ради получения билета на матч Лиги Европы
- 7.05.2025, 22:14
Торбьерн Эйде предложил за билет пять килограммов рыбы.
Норвежский болельщик Торбьерн Эйде произвел необычный обмен ради получения билета на полуфинальный матч Лиги Европы между «Буде-Глимт» и «Тоттенхэмом». Об этом сообщает NRK.
Эйде рассказал, что предложил за билет пять килограммов бокнафиска (рыбный деликатес из несоленой высушенной рыбы — прим.). Стоимость товара оценивается в 2500 шведских крон.
На предложение Эйде откликнулся болельщик Эйстейн Анес, брат которого не смог попасть на встречу. Ему показалась забавной идея обмена и он согласился на предложение.
Второй полуфинальный матч ЛЕ пройдет в Буде в четверг, 8 мая. Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Тоттенхэма».