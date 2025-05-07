Норвежский болельщик произвел необычный обмен ради получения билета на матч Лиги Европы 7.05.2025, 22:14

Торбьерн Эйде предложил за билет пять килограммов рыбы.

Норвежский болельщик Торбьерн Эйде произвел необычный обмен ради получения билета на полуфинальный матч Лиги Европы между «Буде-Глимт» и «Тоттенхэмом». Об этом сообщает NRK.

Эйде рассказал, что предложил за билет пять килограммов бокнафиска (рыбный деликатес из несоленой высушенной рыбы — прим.). Стоимость товара оценивается в 2500 шведских крон.

На предложение Эйде откликнулся болельщик Эйстейн Анес, брат которого не смог попасть на встречу. Ему показалась забавной идея обмена и он согласился на предложение.

Второй полуфинальный матч ЛЕ пройдет в Буде в четверг, 8 мая. Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Тоттенхэма».

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