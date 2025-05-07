Над Сикстинской капеллой поднялся черный дым 7.05.2025, 22:42

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Конклав не смог избрать нового Папу с первой попытки.

Вечером 7 мая из трубы над Сикстинской капеллой в Ватикане пошел черный дым. Это значит, что первое собрание кардиналов на конклав по выбору нового Папы Римского пока закончилось безрезультатно.

После молитв вечером 7 мая состоялось первое голосование по выбору нового Папы Римского. На площади Святого Петра собралось около 45 000 человек, многие смотрели онлайн-трансляцию.

«Черный дым, поднявшийся над Сикстинской капеллой, возвестил о том, что Папа еще не избран. Голосование продолжится в четверг», — сообщили в Ватикане.

Напомним, для избрания Папы Римского требуется большинство в две трети голосов, в данном случае не менее 89. Всего в конклаве участвуют 133 кардинала со всего мира.

Каждый день может проходить до четырех раундов голосования. Следующий запланирован на утро четверга.

Белый дым из трубы Сикстинской капеллы, который сопровождается звоном колоколов, возвещает об избрании нового Папы Римского.

Обычно новый понтифик появляется на балконе, выходящем на площадь Святого Петра, в течение часа после своего избрания.

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