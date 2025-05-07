Мерц дал четкий ответ относительно передачи ракет Taurus Украине 2 7.05.2025, 22:54

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Канцлер заявил, что Киев может рассчитывать на новое правительство ФРГ.

Украина может рассчитывать на новое правительство Германии, в том числе и в вопросе передачи крылатых ракет Taurus.

Об этом заявил новый канцлер страны Фридрих Мерц в эфире канала ZDF.

«Президент Зеленский знает, что он может полагаться на меня и на Федеративную Республику», - ответил Мерц на вопрос о поставке ракет Taurus.

По его словам, в переходный послевыборный период Германия была слишком пассивной на международной арене, однако он намерен активизировать внешнюю политику. В его планах — встреча с премьером Великобритании Киром Стармером, а также сегодняшний разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которыми он хочет обсудить поддержку Украины.

Кроме этого, Мерц считает, что к дипломатическому формату с участием Германии, Франции и Великобритании следует привлечь и Польшу.

Напомним, ранее Мерц заявлял, что готов одобрить передачу Украине крылатых ракет большой дальности Taurus.

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