Зеленский: Санкции против России за эту войну будут увеличиваться
- 7.05.2025, 23:46
Президент Украины анонсировал «ощутимые» ограничения.
В вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ощутимое усиление санкций против России.
«Наше предложение прекратить удары, прекратить огонь минимум на 30 суток остается в силе — мы не снимаем это предложение, которое может дать шанс дипломатии. Но именно от России мир не видит ответа — никакого ответа, кроме новых ударов. Это максимально четко, очевидно для всех демонстрирует, кто источник войны. Россия должна закончить свою агрессию, и это им придется сделать. Вопрос только времени. Война — это проигрыш для всех, в том числе для агрессора. Санкции против России за эту войну будут увеличиваться, и это ощутимые санкции. Правосудие мира тоже будет работать — во многом, к сожалению, медленно, но, что важно, неотвратимо. Мы готовим новости по этому поводу, мы ускоряем справедливость.
Сегодня также был доклад Главкома Сырского — относительно наших активных действий на территории Курской и Белгородской областей. Мы защищаем украинскую землю от вражеской активности в приграничье. Я хочу поблагодарить сегодня каждое подразделение, всех наших солдат, всех наших сержантов и командиров. Спасибо вам всем за стойкость и реальную силу, которая так нужна Украине», - сказал Зеленский.