В Беларуси появится новый колледж 8.05.2025, 1:59

На кого там будут учить.

В Беларуси появится еще одно учреждение среднего профессионального образования.

Его планируют открыть под Минском.

Об этом после открытия нового здания Лидского райотдела милиции сообщил министр внутренних дел Иван Кубраков, передает БелТА.

«Что касается планов на совершенствование материально-технической базы, то их очень и очень много», – сказал он.

Кубраков отметил, что идет строительство учебного центра в Горанях, где проходят обучение и повышение квалификации все сотрудники МВД. Также скоро у милиции появится новое профучреждение.

«Будет создан наш милицейский колледж. Здание уже имеется в Горанях в Минском районе. Сейчас мы готовим проект указа, уже есть согласования все необходимые», – рассказал министр.

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