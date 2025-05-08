Трамп: Вэнс, вероятно, прав, что Россия просит слишком много на переговорах по Украине 8.05.2025, 2:16

Президент США заявил, что урегулирование войны РФ в Украине дошло до точки принятия решений.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, вероятно, был прав, когда сказал, что Россия просит слишком много на переговорах о мире в Украине. Об этом заявил президент Дональд Трамп на брифинге с журналистами, видео которого 7 мая Белый дом обнародовал в YouTube.

На вопрос СМИ по поводу заявления Венса о завышенных требованиях РФ на пути к завершению войны в Украине, Трамп сначала уточнил, когда именно вице-президент об этом сказал, после чего поддержал его слова.

«Ну, вероятно, он прав. Он может кое-что знать, потому что я имел дело с этим и некоторыми другими вещами. Но мы доходим до точки [в российско-украинских мирных переговорах], когда придется принимать некоторые решения. Я не рад этому. Я не рад этому», – повторил глава Белого дома.

О каких решениях идет речь, он не уточнил, как и то, чего ожидают США.

«Увидим», – подытожил Трамп.

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