«Театральное представление»: украинцы высмеяли предложенное Кремлем «перемирие» 4 8.05.2025, 7:34

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Украина не будет гарантировать безопасность парада в Москве.

Трехдневная пауза в боевых действиях против Украины, предложенная российским диктатором Владимиром Путиным, была высмеяна многими украинцами и описана президентом Владимиром Зеленским как не более чем «театральное представление».

Как пишет BBC, Путин предложил трехдневное прекращение огня, чтобы отпраздновать 80 лет победы во Второй мировой войне. Но, как отметило издание, перед этим он отклонил гораздо более существенное предложение администрации Трампа о 30-дневном прекращении огня.

Зеленский отклонил предложенное кремлевским диктатором прекращение огня и заявил, что Украина не будет гарантировать безопасность военного парада на Красной площади в Москве 9 мая.

«Российское предложение было встречено с широким цинизмом в Украине, где опросы неизменно показывают, что около 95% населения не доверяют России», - написало издание.

«Я не верю, что будет какое-либо прекращение огня. В последнее время обстрелы только усилились, сегодня полдня мы слышали взрыв за взрывом», - сказала 42-летняя Татьяна Кондратенко, владелица магазина в Хотине Сумской области, которая подвергается сильным вражеским ударам.

По мнению женщины, Зеленский был прав, отклонив предложение, «потому что вы знаете, как они действуют, как это было на Пасху».

«Они объявили о прекращении огня, затем использовали его, чтобы подтянуть больше техники, и снова начали атаковать. Какое это прекращение огня?», - высказалась она.

В свою очередь старший офицер украинской армии сообщил BBC, что части на передовой получили приказ прекратить обстрел вражеских позиций, но фиксировать доказательства нарушений со стороны россиян и при необходимости открывать ответный огонь.

В Украине эту паузу в основном не воспринимают всерьез, вместо этого его восприняли как скорее пропагандистское упражнение. Экс-министр иностранных дел Павел Климкин сказал изданию, что это была просто очередная российская демонстрация силы.

«Дело в том, что Россия формулирует повестку дня на своих условиях. Это не имеет ничего общего с реальным прекращением огня. Все дело в посланиях - посланиях внутри страны, посланиях США, посланиях Европе, чтобы сказать, что мы, Россия, контролируем ситуацию», - высказал мнение экс-министр.

Украина уже дала понять, что она готова к полному, безусловному прекращению огня и не обязана принимать участие в повестке дня России, сказал Михаил Самусь, украинский военный аналитик и директор New Geopolitics Research Network.

«Зачем нам играть в игру Путина? Мы готовы к реальному прекращению огня. Если он хочет организовать парад, чтобы показать, что он великий лидер, это его дело», - отметил он.

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