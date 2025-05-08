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Дворец Радзивиллов взлетел в цене в три тысячи раз

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  • 8.05.2025, 7:53
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Дворец Радзивиллов взлетел в цене в три тысячи раз

Его продают с молотка.

Дворец Радзивиллов в Дятлово выставили на электронные торги на площадке «БУТБ-Имущество», сообщили в пресс-службе биржи. Райисполком предлагает купить его за 296 тысяч рублей (около 90 тысяч долларов) с залогом 30 тысяч рублей, которые нужно выплатить перед аукционом.

Памятник архитектуры стоял пустым шесть лет, прежде чем его смогли продать. Сначала в 2021 году здание пытались продать за 145 тысяч рублей, в мае и августе следующего года — уже за 31 тысячу рублей, уменьшив первоначальную цену на 80%. Но желающих не нашлось.

Только когда на очередном аукционе, который прошел в ноябре 2022 года, цену за все здание снизили до 3 базовых величин, или 96 рублей, появился единственный покупатель — российский бизнесмен, который в конце концов и стал владельцем дворца Радзивиллов.

Его представительница говорила, что речи о коммерциализации объекта не идет и что дворец будет иметь только социальную направленность — возможно, в нем появится реабилитационный центр или другое учреждение для помощи людям.

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