«Это реальный риск» 8.05.2025, 8:05

В новостройке «Минск Мира» к водопроводу подключили ток.

Во время приемки квартиры в новостройке столичного жилого комплекса «Минск Мир» сотрудник компании по строительной экспертизе сделал вывод, что к стояку водопровода подключили ток.

Видео проверки он выложил в TikTok.

По его словам, такую особенность он заметил на приемке дома «Лима» в «Минск Мире» (ул. Жореса Алферова, 5).

«Такая ситуация — реальный риск. Особенно если рядом дети. Нужно отключить стояк и идти по квартирам с электриками», — пишут в комментариях к видео.

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