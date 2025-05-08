«Это реальный риск»
- 8.05.2025, 8:05
В новостройке «Минск Мира» к водопроводу подключили ток.
Во время приемки квартиры в новостройке столичного жилого комплекса «Минск Мир» сотрудник компании по строительной экспертизе сделал вывод, что к стояку водопровода подключили ток.
Видео проверки он выложил в TikTok.
По его словам, такую особенность он заметил на приемке дома «Лима» в «Минск Мире» (ул. Жореса Алферова, 5).
«Такая ситуация — реальный риск. Особенно если рядом дети. Нужно отключить стояк и идти по квартирам с электриками», — пишут в комментариях к видео.
@haus.inspektr Приемка квартиры Минск-Мир, дом Лима, ул. Алферова, д. 5 #приемкаквартиры #минскмир #дефектыстроительства #новостройкаминск ♬ оригинальный звук - Haus InSpektr