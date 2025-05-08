Расстановка сил перед глобальной схваткой Алексей Копытько

8.05.2025, 8:13

Алексей Копытько

Драматургия просто безумная.

8 мая.

Рай для конспирологов и исторической беллетристики.

1.В режиме реального времени на наших глазах происходит расстановка сил перед глобальной схваткой.

Путин явно видел эти дни не такими. Он готовил триумф 5 лет. У него была цель и возможность стать главным действующим лицом на празднике мирового масштаба. Но к 25-летию правления российский вождь скатился до роли второстепенного персонажа на своей же территории. Это обидно.

Ещё обиднее для фигуранта, что все это понимают и особо не скрывают. Например, президент Азербайджана Ильхам Алиев наглядно показал, что желания Путина даже в принципиальных для московского лидера вопросах можно игнорировать.

Чтобы уговорить Алиева приехать на парад, в Баку 5 дней назад летал предстоятель РПЦ Гундяев. Но его миссия закончилась провалом.

Через подконтрольные СМИ Баку заявил: тема со сбитым Россией самолётом не закрыта, мы знаем виновников, они не наказаны. Пока это не изменится – будут проблемы.

Нюанс в том, что виновники – это Рамзан Кадыров и его вассалы. Которых Путин тронуть не может. Волна публикаций, что Кадыров из-за болезни готовится к отходу и просит назначить преемника, лишь подчёркивает факт: Путин на своей территории не всесилен. Что резко понижает его в статусе.

2. То, что происходит – это бенефис императора Си. Это он едет принимать парад. Это к нему на приём летят вожди Мьянмы, Монголии, Вьетнама, Папуа-Новой Гвинеи, ряда африканских стран. Это перед ним спешит проявить лояльность прорывающийся через полмира Вучич.

Ровно год назад Си посетил с государственным визитом Белград. Что многие восприняли как легализацию китайского плацдарма в Европе (второй частью которого должна была стать Венгрия). Вучич мечется между ЕС и Россией, явно хочет сориентироваться в обстановке. Он устоял в ходе волны протестов, но ему нужна опора и козыри в диалоге с тем же Брюсселем, которые Путин уже не в состоянии обеспечить.

3. 7 мая в «Российской газете» (максимально официозное издание РФ) была опубликована статья императора Си «Уроки прошлого во имя будущего». Где он чёрным по белому пишет, ради чего на самом деле собираются присутствующие:

«…Текущий год ознаменован 80-летием освобождения Тайваня от японской оккупации. Возвращение Тайваня в лоно Китая – это важная составная часть итогов Второй мировой войны и послевоенного мироустройства. Целый ряд международных юридически обязывающих документов, прежде всего Каирская декларация и Потсдамская декларация недвусмысленно подтвердили суверенитет Китая над Тайванем. Исторические и юридические факты как таковые не подлежат сомнению. Авторитет резолюции 2758 ГА ООН не оспаривается. Как бы ни менялась ситуация на Тайване, какие бы попытки вмешательства ни принимали извне, полное воссоединение Китая остается необратимой исторической тенденцией.

…Мы высоко ценим, что российская сторона неоднократно подтверждала свою приверженность принципу «одного Китая» и признает Тайвань его неотъемлемой частью, выступает против «независимости Тайваня» в какой бы то ни было форме, твердо поддерживает все (!) меры китайского правительства и народа по воссоединению страны»…

Китайский лидер прямо говорит: хотите новый мировой порядок – это можно, но надо закрыть один вопросик в рамках нынешнего – Тайвань. Все, кто приедет в Москву, де-факто поддержат притязания Пекина.

События 9 мая в Москве – это первый акт. Второй состоится осенью 2025 года на Дальнем Востоке. В сентябре принимающей стороной будет КНР, Путин уже взял обязательство присутствовать. Вот там и произойдёт генеральный смотр конфликтующих сил.

4. 7 мая Трамп подписал декларацию об установлении 8 мая Дня победы во Второй мировой войне. Чем ещё более размыл положение Москвы.

Это деяние формально противоречит логике, даже исходя из текста самой декларации. Ибо там отмечено, что США вступили в войну после атаки на Перл-Харбор. Но американские войска атаковала не нацистская Германия. Однако никто больше не упомянут.

Единственным намёком на логику в этой ситуации является другое деяние Трампа в этот же день: назначение американского посла в Китай с напутственной речью в овальном кабинете.

Вероятно, в Белом доме начали осознавать, что их стремление «оторвать» Россию от Китая является нереалистичным. Именно поэтому предпринята попытка ворваться в символический ряд, чтобы не только Си выглядел победителем цикла после Второй мировой войны.

Сегодня же министр финансов США Скот Бессент назвал Путина военным преступником, «с которым надо говорить», уравняв его с разгромленной Японией. В Кремле точно не обрадуются таким аналогиям.

Разыграть тему победы осенью Вашингтону будет сложнее. Потому что придётся топтаться по главному союзнику в АТР, с которым сейчас непростые отношения из-за тарифов. Плюс традиционно будет волна критики за ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки (а США буквально сегодня заявили, что в мае получат новые образцы ядерных бомб).

Китай же выступает с позиций национально-освободительной борьбы, что делает его пафос более легитимным.

5. Ещё один фактор, вмешавшийся в планы Путина – обострение между Индией и Пакистаном. Мир смотрит не на Москву, а ждёт, о чём договорятся конфликтующие стороны. На поверхности – два обстоятельства.

Первое: красной нитью оценок по всему миру является констатация, что конфликт держится в рамках из-за обладания сторонами ядерным оружием. И как вывод – происходит реанимация ЯО как оружия сдерживания. Стало быть, надо стремиться его заполучить любой ценой.

Второе: реакция со стороны Индии сходу выглядела избыточной, сразу были назначены виновные и запущена военная машина. Настолько, что даже США были вынуждены озвучить де-факто пропакистанскую позицию – о необходимости расследования и т.д.

Наверняка этому могут быть какие-то внутриполитические обоснования для Дели. Но для внешнего мира на поверхность был вытащен факт: все инфраструктурные проекты Китая и Пакистана находятся в 70-80 км от индийской территории.

Положение осложняется тем, что часть местности в горах, которые Индия считает спорной/своей, Пакистан передал Китаю. И вся логистика по сухопутному Китайско-Пакистанскому экономическому коридору может оказаться под угрозой. Модель мы сейчас видим: теракт с жертвами – эскалация.

Однако в различных изданиях, которые освещают темы обороны и безопасности, мелькает вывод: Пакистан в конфликте показал себя более убедительно. Де-факто китайским оружием было сбито несколько индийских самолётов без внятного обоснования – ради чего их в принципе поднимали? Это сейчас главный риск: если в Дели посчитают, что по итогам двух раундов выглядят плохо, может начаться новый виток.

Для нас это важно как минимум в двух аспектах. Как происходящее повлияет на желание Индии закупать российскую нефть? Как это отразится на мировом рынке вооружений?

При таком масштабе конфликтующих сторон никаких обычных вооружений не хватит. Индия и Пакистан явно будут заинтересованы в освоении опыта современной войны с массовыми недорогими решениями.

6. На этом фоне симптоматичные события происходят в Европе. Так совпало, что именно в эти дни заступил на пост новый канцлер Германии, голос ЕС теперь станет более твёрдым. И сразу прозвучало ранее немыслимое.

О нацеленности ФРГ на создание своего ядерного оружия я уже писал. Кроме этого, я специально проверил: накануне юбилея (75 лет) НАТО, 3 апреля 2024 г. я сделал пост, где отметил: «…Общий тренд понятен – перекладывание большЕй ответственности на европейских членов НАТО. Что невозможно реализовать без радикальной смены подходов к обороне в Германии. Прямым текстом – без ремилитаризации Германии»…

Говорить вслух о ремилитаризации Германии 80 лет было неприлично.

7 мая премьер Польши Дональд Туск заявил: «Нелегко, учитывая историю, сказать вслух, как премьер-министру Польши, что я очень хотел бы, чтобы Германия вооружалась быстрее и интенсивнее. Вооруженная Германия в Польше — непопулярный лозунг, но, к счастью, сегодня мы живем во времена, когда есть другая Германия, другая Польша, другие угрозы».

Три года назад это было невозможно. Табу больше нет.

По сути – это ещё одно свидетельство, что страница переворачивается. Вся Европа снова на грани большой войны, от которой пыталась бежать. Делать вид, что это касается только Украины – уже не получается.

Кремль снова хочет восстановить берлинскую стену. И его задача выглядит проще, т.к. США это не особо пугает.

Теперь ограничитель амбиций Кремля – в Пекине. Которому ЕС может быть нужен для выстраивания партии с Вашингтоном.

7. Масштаб происходящего хорошо понятен из-за того, что на глубокий третий план отодвинуто некогда фундаментальное событие для мира: выборы нового главы католической церкви (1,4 млрд человек). Новый лидер примет организацию в разгар глобальных перемен. Но конклав просто затерялся.

8. И вот в этом всём Украина должна найти своё место, чтобы выжить.

Для Китая мы не существуем как субъект, от слова совсем. В иерархии интересов США – мы где-то в корзинке разменных фигур. Европа пока относится к нам как к донору органов, выигрывающему время. Конъюнктура среди соседей ухудшается. События в Румынии могут качнуть ещё и Молдову.

Но в эти же дни проявилось во всей красе: источник силы – внутри.

Украина достаточно крупная для региона и обладает важными знаниями для мира. Поэтому нельзя игнорировать, поэтому всё равно будут партнёры.

Вопрос в том – мы пройдём этот путь по худшему сценарию в коридоре, или поборемся за лучшее.

Единственный шанс побороться за лучшее, т.е., сохранить большую страну, удержать близкую к ЛБС территорию, чтобы вернуть людей и восстановиться – это победа над мракобесием внутри. Которое по весне лезет из всех щелей.

Но это нужно разбирать отдельно.

9. Сейчас мы проходим этап, когда решается: комплекс интересов вытолкнет Россию к деэскалации или нет? Всё готово. Китай может это сделать в один клик. Чем, помимо прочего, докажет: США не справились, а мы можем.

Либо может толкнуть Путина в жесткий персональный клинч с Трампом.

Драматургия просто безумная.

Через неделю свой ход сделает Трамп на Ближнем востоке.

Путин явно будет очень зол. Что может привести как к эскалации, так и к ошибкам. А запаса прочности для больших ошибок у него уже нет. И действовать без оглядки на обстоятельства он уже не может.

В этот период как никогда важна помощь фронту и хладнокровие в тылу. Конец учебного года, сад-огород, всё вот это. Именно благодаря устойчивости Украина является фактором, который не могут игнорировать.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

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