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Глава Минфина США: Путин — военный преступник

  • 8.05.2025, 8:28
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Глава Минфина США: Путин — военный преступник
Скотт Бессент

Соратник Трампа дал оценку российскому диктатору.

Министр финансов США Скотт Бессент соглашается с тем, что российский диктатор Владимир Путин является военным преступником. Вместе с тем американский чиновник не считает это преградой в ведении переговоров.

Об этом глава Минфина США заявил во время выступления перед Конгрессом.

Во время мероприятия Бессенту задали прямой вопрос, считает ли он главу Кремля военным преступником.

Во время выступления в зале Конгресса американский министр дал на это утвердительный ответ, сказав: «Да».

В то же время на следующий вопрос, будет ли он вести переговоры в таком случае, Бессент озвучил мнение, что "такова природа дипломатии, когда нужно вести переговоры с обеими сторонами".

«Я считаю, что переговоры были необходимы с японцами после Второй мировой войны», - отметил глава Минфина США.

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