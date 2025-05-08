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ПСЖ во второй раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов

  • 8.05.2025, 8:29
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ПСЖ во второй раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов

В финале французы встретятся с миланским «Интером».

Французский «Пари Сен-Жермен» второй раз в своей истории завоевал право принять участие в финальном матче Лиги чемпионов. ПСЖ в полуфинале главного клубного турнира Европы сезона-2024/2025 оказался сильнее английского «Арсенала». Обе встречи завершились победами парижан (1:0, 2:1).

Финал с «Интером», который состоится в субботу, 31 мая, на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии, станет для «ПСЖ» вторым в истории. Ранее клуб из столицы Франции добирался до решающего матча турнира в сезоне-2019/2020, где уступил «Баварии» (0:1). Победным голом в составе мюнхенцев тогда отметился воспитанник ПСЖ Кингсли Коман.

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