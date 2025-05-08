Белорусы покидают Грузию 4 8.05.2025, 8:32

6,486

Страна не хочет давать им убежище.

За 2023–2024 год количество белорусов, проживающих в Грузии, снизилось более чем на 1 тысячу человек.

Об этом сообщает devby.io, основываясь на информации Национальной службы статистики Грузии.

В 2023 году в Грузию въехало 3557 граждан Беларуси, а выехало — 4537, то есть отрицательное сальдо — 980 человек. В 2024 году показатели въезда-выезда составили 2451 и 2598 соответственно, отрицательное сальдо — 147 беларусов.

Белорусские эмигранты массово прибывали в Грузию в 2022 году — тогда в страну въехало на 12509 человек больше, чем выехало. В 2021-м положительное сальдо равнялось 1426.

По состоянию на 1 января 2025 года в Грузии находилось 12808 мигрантов с белорусским гражданством. За последние четыре года сюда въехало 20952 человека, а выехало — 8144.

В 2019–2024 годах грузинские власти не удовлетворили ни одного прошения белорусов об убежище. Между тем были случаи отказа во въезде некоторым активистам после обнуления срока разрешённого пребывания в стране.

По свежим данным грузинского МВД, в 1 квартале 2025 года было отказано в предоставлении убежища 13 белорусам, в том числе двум несовершеннолетним. Общее количество отказов с 2019 года достигло 69, из них 15 кейсов — несовершеннолетние. При этом ни одна из заявок не была одобрена.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com