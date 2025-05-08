Трамп объявил о первом соглашении в торговой войне 3 8.05.2025, 9:05

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Президент США анонсировал большую конференцию.

Президент США Дональд Трамп планирует объявить в четверг, что Соединенные Штаты заключат торговое соглашение с одной из стран - это станет первой сделкой с начала торговой войны. Трамп намекнул на новое торговое соглашение в сообщении в социальных сетях в среду вечером, хотя он не уточнил, какая страна участвует в сделке. Однако Politico и The New York Times со ссылкой на свои источники утверждают, что соглашение будет заключено с Великобританией.

«Большая новостная конференция завтра утром в 10:00 в Овальном кабинете, касающаяся крупной торговой сделки с представителями крупной и очень уважаемой страны, первая из многих», — написал Трамп.

Подробности соглашения пока неясны. Обе страны обсуждали снижение британских пошлин на американские автомобили и сельскохозяйственную продукцию, а также отмену британских налогов на американские технологические компании. При этом непонятно, будет ли объявление в четверг полной торговой сделкой или только рамками соглашения, детали которого будут урегулированы позднее.

Однако оно станет значительным шагом вперед для Соединенных Штатов в их торговой войне. Это также может быть сигналом о том, что подобные соглашения могут быть на горизонте с другими странами.

Согласно сообщению Guardian, высокопоставленные британские торговые переговорщики прибыли в Вашингтон в среду, и Великобритания настаивает на подписании торгового соглашения до саммита Великобритания-ЕС в конце этого месяца.

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