Что не «могут повторить» Лукашенко и его чиновники 4 8.05.2025, 9:07

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О чем говорит история «первого в Беларуси штурма Рейхстага».

Гродненские власти «смогли повторить». К счастью, воплощение в жизнь российского реваншистского лозунга пока ограничилось постановкой «штурма Рейхстага», в который на время превратили местный ДК текстильщиков. Но, к сожалению, тенденция не может не пугать, пишет «Салiдарнасць».

За «действом», начиная с репетиций, наблюдал недавно назначенный руководить областью Юрий Караев. Тот самый, в чью бытность министром внутренних дел в августе 2020-го милицейские отделения и изоляторы по всей стране превратились в пыточные.

При участии которого под Слуцком организовали настоящий концлагерь для участников протестов. Чиновник, назвавший белорусов «покорным населением». Вот такие у нас «наследники Победы», такие «борцы с нацизмом».

Гродненский «рейхстаг» — хороший повод задуматься над тем, что «могут повторить» люди у руля, а с чем им не удастся справиться никогда.

Все, что они «могут повторить» — это вернуть к жизни элементы советской тирании. Попутно максимально ограничив свободу граждан и посеяв страх в обществе.

Лукашенко смог присвоить будущему историческому музею отдающий советским нафталином статус «всебелорусской молодежной стройки».

Но для самой молодежи ему нечего предложить кроме принудительного путешествия в прошлый век — с обязательным распределением, кондовой пропагандой и риском в обозримом будущем погибнуть за интересы России.

Все что он может — пообещать родителям и дальше травмировать психику их детей сценами войны из прошлого столетия.

Чиновники и политруки всех рангов могут устраивать юбилейные танцы на костях, обвиняя в вымышленных грехах «фашиствующую» Европу. Но у них так и не получилось (или они банально не захотели) сделать действительно комфортным остаток жизни нескольких сотен фронтовиков и ветеранов.

Куда проще заявиться с аккордеоном в непрошенные гости к немощному старику, который уже не может даже отказаться от ритуальных визитов, чем организовать ему (и другим участникам войны) полноценный уход на каждый день, а не только к круглой дате.

«Наследники Победы» не смогли сделать так, чтобы сегодня белорусы жили хотя бы не хуже побежденных когда-то немцев. А может они не старались этого сделать — ведь легче всего управлять теми, кто думает лишь о том, как дожить до следующей зарплаты.

И уж точно у нынешнего режима не получится повернуть время вспять, сколько не цепляйся за него хоть синими пальцами, хоть зубами или мертвыми руками. Но цену за это цепляние все мы можем заплатить очень дорогую.

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