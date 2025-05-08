Момент истины для США Владимир Дубровский

8.05.2025, 9:09

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America First против MAGA.

Для Дональда Трампа наступил момент истины. Владимир Путин пытался играть с ним в кошки-мышки, но в конце концов продемонстрировал очевидную неспособность и нежелание отказываться от «целей СВО», т. е. от уничтожения украинской государственности и идентичности в назидание Западу.

Попытки соблазнить Путина «пряником» предсказуемо провалились: между возможной экономической выгодой, но с риском краха режима, и статусом-кво «главный патрон» мафии-государства вполне естественно выбрал второе. Поэтому вопрос ребром: или Трамп, поджав хвост, покидает поле боя с позором (с него лично как с гуся вода, но за державу обидно — об нее после этого все будут вытирать что ни попадя), или он употребляет хваленую силу против Путина.

Дешевое лидерство

Но тогда придется забыть обо всех планах дружбы, а это не так-то легко сделать. Даже если Трамп — не агент КГБ (чего, конечно, нельзя исключить, но и подтвердить невозможно — попробуй в наше время докажи, что разоблачительные материалы подлинные!), то сама идеология MAGA, которая пока что победила в США, тоже подразумевает «особые отношения» с Россией и удивительным образом совпадает с путинскими хотелками в части признания «сфер влияния», разделения США и ЕС, а в идеале — и распада последнего.

Недаром Стив Бэннон, главный идеолог Трампа, нашел общий язык с Дугиным.

Если очень коротко, то MAGA исходят из того, что, во-первых, Америка экономически «не тянет» роль «глобального полицейского» и должна сузить свою сферу интересов до «дешевого» лидерства первой среди трех сверхдержав (правда, Трамп почему-то увеличивает военный бюджет). А «порядок, основанный на правилах», который она пыталась поддерживать последние 80 лет, нужно разрушить, потому, что он якобы обогащает других, прежде всего Китай, от которого США к тому же становятся критически зависимыми по многим товарным позициям. Во-вторых, основной глобальный конфликт они видят как «столкновение цивилизаций» по Хантингтону, но грубее: «иудео-христианская» (не западная, как в оригинале!) — против китайской и исламского мира. В-третьих, основным «полем битвы» они видят Евразию и АТР, которые Китай пытается обратить в свою сферу интересов, и тут России отводится роль барьера против исламской и китайской экспансии на континенте.

А в-четвертых, у консервативной Америки по самым принципиальным вопросам, таким, как отношение к меньшинствам и абортам, экологии, и т. д. глубокие расхождения с либерально-социалистической Европой-«гейропой», зато полное единство с традиционалистской путинской Россией. Так что все карты лежат за то, чтобы признать сферу «законных интересов» РФ, подружиться с Путиным, а европейских союзников оставить без защиты — для них, по мнению Вэнса, опасность не в агрессивной империи по соседству, а в их собственной левизне.

В этой теории кое-что правда, но она прикрывает собой глубокие принципиальные расхождения с научными фактами, некоторые из них можно наблюдать невооруженным глазом — что характеризует приверженцев такой теории как секту. Если с тех же позиций эгоистических интересов Америки (»America first») посмотреть на реальную ситуацию непредвзято, то выводы оказываются во многом противоположными.

Кто несет погибель

Американский бюджетный дефицит — действительно проблема, еще и глобальная в силу огромных размеров экономики США. Поэтому сокращения правительства, пусть и болезненные, — как и всякая программа экономии — нужно пережить (хотя их можно было бы делать куда более спокойно и продуманно, не поджигая дом, чтобы убить тараканов). Также действительно придется переложить часть бремени оборонных расходов на союзников, и они, похоже, дозрели до понимания такой необходимости. Коллективная оборона всегда дешевле, чем индивидуальная, поэтому с этой точки зрения гораздо выгоднее наоборот, выстраивать союзы и укреплять обязательства внутри них, чтобы враг твердо знал, что ему придется иметь дело сразу со всеми, а не разрушать сложившееся десятилетиями доверие. Вопрос только в том, с кем и против кого дружить.

Порядок, основанный на правилах, служит основой глобализации торговли, которая, в полном соответствии с экономической теорией, обогащает всех, но относительно больше выигрывают, действительно, «догоняющие». Которые, в соответствии с другой теорией, развиваются быстрее, чем самые передовые, насыщенные капиталом, страны — и это ведет к постепенному выравниванию экономических показателей, то есть перераспределению относительной экономической мощи от богатых к бедным (а абсолютная растет у всех!). Подчеркну: это именно естественный экономический процесс, а не левацкое принудительное перераспределение или «жертвование». Но ультраправым он не нравится.

Поэтому, как и во внутренней политике, их ответ — «да гори оно все огнем»: пусть нам будет хуже, но нашим соперникам — еще хуже! Если партнеры несправедливы к Америке, вводят барьеры против ее товаров — то можно и даже нужно поднажать на них ради свободы торговли. Если нечестно конкурируют (например, субсидируют свой экспорт или производство) то есть антидемпинг. Если недемократические страны монополизируют критические ресурсы — нужны точечные ответы. Но специально обрушивать мировой порядок и вытаскивать из могилы давно опровергнутый наукой меркантилизм — самоубийственно, это, снова-таки, сжигание дома ради борьбы с тараканами. Не говоря о лженаучном и крайне вредном меркантилизме, даже мейнстримная теория торговли не учитывает по крайней мере двух факторов, критически важных именно для Америки.

Во-первых, предметом торговли сейчас стали не только материальные товары, но и информационные продукты (инновации, ноу-хау, софт, цифровой контент, и т. д.), а также «интеллектуальные услуги» и высоко наукоемкие товары, такие как лекарства. В отличие от классических товаров, стоимость их производства вообще не зависит, или очень слабо зависит от количества — это идеальный случай экономии на масштабе. Поэтому размер рынка имеет решающее значение, отсюда монополизм ведущих ИТ-гигантов, которые находятся где? — в основном, в США, и немного в других, тоже развитых, странах. Исключение составляет Китай, который, благодаря своему огромному рынку, государственным инвестициям, воровству интеллектуальной собственности и «великому китайскому файерволу», построенному для защиты от идеологической заразы, тоже смог присоединиться к клубу. Так что глобализация относительно выгоднее ведущим, постиндустриальным, странам, чем тем, которые застряли в индустриальной эре. Поэтому продвигаемая трампистами деглобализация больно ударит по первым, особенно по США, особенно по «техноолигархам». Впрочем, это не первый случай в истории, когда близорукие и чрезмерно уверенные в себе, успешные, но невежественные предприниматели помогают продвигать во власть тех, кто несет им погибель.

Во-вторых, США получают по сути ренту от своей роли эмитента основной резервной валюты мира. А эта роль, в свою очередь, основывается на репутации и «мягкой силе» — и то, и другое, Трамп последовательно разрушает. Американский дефицит торговли товарами и услугами покрывают не только роялти и поступления от иностранных инвестиций американских компаний, но и эмитированные доллары и казначейские облигации, которые безвозвратно (пока) оседают в резервах торговых партнеров. В этом нет никакой «эксплуатации» о которой любят кричать леваки, ведь эти виртуальные «экспортные товары» берут в обмен на реальные товары сугубо добровольно. Зато есть большой элемент «финансовой пирамиды», которая покачнулась, как только Трамп попытался реализовать ключевой пункт своей программы разрушения глобального экономического порядка, и грозит обрушиться если он пойдет дальше. А за ней маячат еще и пирамиды акций, криптовалют, и, самое страшное — деривативов… Все они, в случае реализации MAGA-программы рухнут на американскую землю. А рабочие места не вернутся, их место займут (уже занимают) роботы. Да и некому на этих местах особо работать…

«Столкновение цивилизаций» тоже имеет место, но совсем не по Хантингтону. Если бы дело было действительно в исторических корнях и «этнической» культуре, то корейцы были бы одним народом, Тайвань радостно стремился в лоно материкового Китая, а Украина не сопротивлялась бы российской агрессии или раскололась бы по Днепру (где, по мнению Хантингтона, проходит граница между Западной и славянско-православной цивилизациями). Зато основным полем битвы были бы границы России с Китаем и странами Центральной Азии — и, кстати, «русского мира» с Западом тоже, поскольку по Хантингтону они относятся к разным цивилизациям.

Вместо этого, имеем союз России с «синской» КНДР, собственно КНР и исламским Ираном (мечты использовать Россию как барьер против ислама и китайцев — из области wishful thinking, пока все с точностью до наоборот); а США — с Японией, Кореей и Тайванем. Так что деление по принципу «цивилизации», точнее, «общественного порядка открытого доступа» (или модерного мира, грубо говоря, демократического) и «варваров», точнее, «общественного порядка ограниченного доступа», или традиционного общества, грубо говоря, автократического, гораздо лучше описывает реальное противостояние и разломы. Они проходят внутри синской цивилизации, до некоторой степени внутри западной (к которой культурно однозначно принадлежит авторитарная Венгрия), разве что исламский мир пока в этом отношении пока, к сожалению, един.

Но когда дело доходит до противостояния модерну и демократии, и ислам, и Китай, при всех своих противоречиях и прозелитизме-экспансионизме очень даже хорошо находят общий язык между собой и с якобы цивилизационно чуждым им и тоже экспансионистским «русским миром». Более того, Путин даже пытается изобразить из себя лидера варваров. А США всегда были лидером свободного мира, и видели в этом свое величие и историческую миссию. Впрочем, самое радикальное крыло MAGAпитается идеями «темного просвещения» и вообще неореакционного движения, которые как раз и выступают за возврат к домодерну. Так что для них союз с Путиным — это самое то, что надо. Но по крайней мере очень хочется надеяться (и социология это пока подтверждает), что неореакционеры так и останутся маргинальной Интернет-сектой. Во всяком случае, трамписты пока скорее пытаются откреститься от связей с ними.

Можно согласиться с тем, что Западная цивилизация во главе с США действительно вынуждена сдерживать варваров, в их числе радикальный ислам, который мнит себя вселенской религией, и экспансионистский Китай, который уже протянул щупальца по всему миру. И в этом противостоянии Россия ей, наверное, очень пригодилась бы — если бы она могла стать надежным союзником. Это, однако, теоретически возможно только в одном случае: если РФ во-первых, не распадется (тут американские элиты едины, как это было и с совком), и, во-вторых, на смену путинскому режиму придет про-модернизационный, неимперский, причем, в отличие от прошлых времен, с поддержкой подавляющего большинства населения. (Еще раз подчеркну, что мы здесь рассматриваем все с точки зрения идеологии America first, а не интересов других народов).

К сожалению, на данный момент такая ситуация представляется чем-то из области ненаучной фантастики. Но если американские элиты, которые, как говорят, живут долгосрочными глобальными интересами своей страны, действительно желают хотя бы в отдаленной перспективе получить такого союзника, им прямо сейчас нужно думать не о легитимации преступного режима и удовлетворении его хотелок (то есть, его увековечении и открытия дороги к «иранизации» или «КНДРизации»), а о том, как создать условия для его смены и необратимого возврата к ситуации, когда большинство россиян хотели бы жить в благополучной богатой мирной стране, а не такой, которую все боятся (а такая ситуация была!).

А путь к этому лежит через военно-экономическое поражение Путина. Добиться его вполне реально, причем без риска нарваться на ядерный удар, если правильно применить средства удушения: с одной стороны — в избытке снабдить Украину оружием и деньгами, чтобы она смогла перейти к полностью контрактной армии, вооруженной всем, чем нужно и как минимум остановить врага, нанести ему огромные потери, а как максимум — своим контрнаступлением заставить его опять провести принудительную могилизацию; с другой — путем «герметизации» и опускания ценового потолка лишить РФию нефтяной ренты. Главное при этом — не делать резких движений. Плюс дополнить давление модернизационным «прозелитизмом»: западная цивилизация умеет распространять свои ценности куда лучше, чем остальные, потому что они имеют очевидный payoff в виде качества жизни. В частности, «витриной» в будущем могла бы послужить Украина. И делать это все нужно чем скорее, тем лучше — пока РФ не «закуклилась» в подобие КНДР или не развалилась в процессе зажима гаек. Конечно, результат будет не сразу, зато всерьез и надолго….

Но, боюсь, что все это — не про Трампа.

Владимир Дубровский, The Moscow Times

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