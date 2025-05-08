Апрель в Беларуси выдался контрастным 8.05.2025, 9:21

Средняя температура составила 9,3 градуса выше нуля.

Апрель 2025 года оказался на 1,5 градуса теплее климатической нормы. Средняя температура составила 9,3 градуса выше нуля при норме 7,8, сообщает Белгидромет.

Такой и более теплый апрель был в 1999, 2000, 2001, 2008, 2018 и 2024 годах, пишет «Позiрк».

«Однако в этом месяце наблюдалось контрастное сочетание погодных условий, — констатируют синоптики. — Отмечались периоды как с аномально теплой погодой, так и с аномально холодной. На метеостанциях Верхнедвинск и Езерище был побит рекорд по абсолютному максимуму температуры апреля для данных пунктов — +27,9 (предыдущий +27,2 в 1950 г.) и +27,0°(предыдущий +26,8 в 2024 г.) соответственно. Вместе с тем в Кличеве и Мстиславле отмечен рекорд по абсолютному минимуму апрельской температуры — -11,5 (предыдущий -11,3 в 1963 г.) и -7,2 (предыдущий -5,9 в 2014 г.) соответственно».

Первая декада была холоднее нормы на 1 градус (+4,4 против +5,4), вторая — теплее на 4,5 (+12 против +7,5), третья — на 1,2 (+11,7 против +10,5).

Максимальная температура воздуха отмечена в Пинске 22 апреля (+28,4), минимальная — в Кличеве 9 апреля (-11,5).

За месяц выпало 28 мм осадков — 71% климатической нормы. Так сухо в апреле бывает примерно 1 раз в 4-5 лет, отмечает Белгидромет. На большей части территории страны выпало от 40% до 100% климатической нормы осадков, по крайнему юго-востоку количество осадков составило 130-170%.

По декадам осадки распределились неравномерно: в первой — в 1,6 раза больше нормы (22 против 14 мм), во второй — в 3,5 раза меньше (4 против 14 мм), в третьей — в 5 раз меньше (2 против 10 мм).

Местами ненадолго устанавливался снежный покров, достигший максимальной высоты в Могилеве (27 см). В Горках 6 апреля наблюдалась метель. В отдельные дни фиксировались грозы, туманы. Максимальная скорость была зарегистрирована 7 апреля в Россонах — 25 м/с, что считается опасным гидрометеорологическим явлением.

Согласно подсчетам «Позірку», 3, 4, 14, 15 и с 17 по 24 апреля на метеостанциях страны было обновлено 260 рекордов тепла, с 6 по 11 и с 26 по 28 апреля — 71 рекорд холода.

За семь майских ночей перекрыто 18 рекордов холода (2 мая — 9, 6-го — 8, 7-го — 1). Заморозки сохранятся еще минимум три ночи.

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