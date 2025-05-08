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Апрель в Беларуси выдался контрастным

  • 8.05.2025, 9:21
Апрель в Беларуси выдался контрастным

Средняя температура составила 9,3 градуса выше нуля.

Апрель 2025 года оказался на 1,5 градуса теплее климатической нормы. Средняя температура составила 9,3 градуса выше нуля при норме 7,8, сообщает Белгидромет.

Такой и более теплый апрель был в 1999, 2000, 2001, 2008, 2018 и 2024 годах, пишет «Позiрк».

«Однако в этом месяце наблюдалось контрастное сочетание погодных условий, — констатируют синоптики. — Отмечались периоды как с аномально теплой погодой, так и с аномально холодной. На метеостанциях Верхнедвинск и Езерище был побит рекорд по абсолютному максимуму температуры апреля для данных пунктов — +27,9 (предыдущий +27,2 в 1950 г.) и +27,0°(предыдущий +26,8 в 2024 г.) соответственно. Вместе с тем в Кличеве и Мстиславле отмечен рекорд по абсолютному минимуму апрельской температуры — -11,5 (предыдущий -11,3 в 1963 г.) и -7,2 (предыдущий -5,9 в 2014 г.) соответственно».

Первая декада была холоднее нормы на 1 градус (+4,4 против +5,4), вторая — теплее на 4,5 (+12 против +7,5), третья — на 1,2 (+11,7 против +10,5).

Максимальная температура воздуха отмечена в Пинске 22 апреля (+28,4), минимальная — в Кличеве 9 апреля (-11,5).

За месяц выпало 28 мм осадков — 71% климатической нормы. Так сухо в апреле бывает примерно 1 раз в 4-5 лет, отмечает Белгидромет. На большей части территории страны выпало от 40% до 100% климатической нормы осадков, по крайнему юго-востоку количество осадков составило 130-170%.

По декадам осадки распределились неравномерно: в первой — в 1,6 раза больше нормы (22 против 14 мм), во второй — в 3,5 раза меньше (4 против 14 мм), в третьей — в 5 раз меньше (2 против 10 мм).

Местами ненадолго устанавливался снежный покров, достигший максимальной высоты в Могилеве (27 см). В Горках 6 апреля наблюдалась метель. В отдельные дни фиксировались грозы, туманы. Максимальная скорость была зарегистрирована 7 апреля в Россонах — 25 м/с, что считается опасным гидрометеорологическим явлением.

Согласно подсчетам «Позірку», 3, 4, 14, 15 и с 17 по 24 апреля на метеостанциях страны было обновлено 260 рекордов тепла, с 6 по 11 и с 26 по 28 апреля — 71 рекорд холода.

За семь майских ночей перекрыто 18 рекордов холода (2 мая — 9, 6-го — 8, 7-го — 1). Заморозки сохранятся еще минимум три ночи.

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