Самый длинный пешеходный мост в Беларуси открыли после реконструкции 8.05.2025, 9:39

1,590

Работы продолжались семь месяцев.

В Гомеле после реконструкции открыли самый длинный пешеходный мост в Беларуси протяженностью 550 метров. Об этом пишет БелТА.

Это инженерное сооружение соединяет по самому короткому маршруту гомельские микрорайоны Гомсельмаш и Старый аэродром.

По словам председателя Гомельского горисполкома Владимира Привалова, путепровод значительно сокращает путь и экономит время пешеходам и велосипедистам. Прогулка по мосту занимает всего несколько минут. А если воспользоваться общественным транспортом, то между конечными точками маршрута на дорогу с пересадкой уйдет в среднем полчаса.

Реконструкция моста продолжалась семь месяцев. За это время укрепили пролетные строения, заменили ограждения, реконструировали лестницы, а также оборудовали крышу и освещение. Строители предусмотрели и пандусы для людей с ограниченными возможностями, мам с детскими колясками, велосипедистов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com