Самый длинный пешеходный мост в Беларуси открыли после реконструкции
- 8.05.2025, 9:39
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Работы продолжались семь месяцев.
В Гомеле после реконструкции открыли самый длинный пешеходный мост в Беларуси протяженностью 550 метров. Об этом пишет БелТА.
Это инженерное сооружение соединяет по самому короткому маршруту гомельские микрорайоны Гомсельмаш и Старый аэродром.
По словам председателя Гомельского горисполкома Владимира Привалова, путепровод значительно сокращает путь и экономит время пешеходам и велосипедистам. Прогулка по мосту занимает всего несколько минут. А если воспользоваться общественным транспортом, то между конечными точками маршрута на дорогу с пересадкой уйдет в среднем полчаса.
Реконструкция моста продолжалась семь месяцев. За это время укрепили пролетные строения, заменили ограждения, реконструировали лестницы, а также оборудовали крышу и освещение. Строители предусмотрели и пандусы для людей с ограниченными возможностями, мам с детскими колясками, велосипедистов.