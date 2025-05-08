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Самый длинный пешеходный мост в Беларуси открыли после реконструкции

  • 8.05.2025, 9:39
  • 1,590
Самый длинный пешеходный мост в Беларуси открыли после реконструкции

Работы продолжались семь месяцев.

В Гомеле после реконструкции открыли самый длинный пешеходный мост в Беларуси протяженностью 550 метров. Об этом пишет БелТА.

Это инженерное сооружение соединяет по самому короткому маршруту гомельские микрорайоны Гомсельмаш и Старый аэродром.

По словам председателя Гомельского горисполкома Владимира Привалова, путепровод значительно сокращает путь и экономит время пешеходам и велосипедистам. Прогулка по мосту занимает всего несколько минут. А если воспользоваться общественным транспортом, то между конечными точками маршрута на дорогу с пересадкой уйдет в среднем полчаса.

Реконструкция моста продолжалась семь месяцев. За это время укрепили пролетные строения, заменили ограждения, реконструировали лестницы, а также оборудовали крышу и освещение. Строители предусмотрели и пандусы для людей с ограниченными возможностями, мам с детскими колясками, велосипедистов.

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