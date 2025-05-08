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«Вот и все, вот отношение Путина к его же пешкам»

  • 8.05.2025, 10:11
  • 1,310
«Вот и все, вот отношение Путина к его же пешкам»

Стало известно, будут ли Янукович и Асад на параде 9 мая.

Кремль не пригласил на парад 9 мая в Москве бывших иностранных лидеров, проживающих в России. Очевидно речь идет о двух беглых президентах — украинском Викторе Януковиче и сирийском Башаре Асаде, пишет «Телеграф».

Об этом заявил пресс-секретарь главы России Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова передают росСМИ. Кроме того спикер Кремля заверил, что российские военные делают все необходимое, чтобы празднование «прошло в спокойной и мирной обстановке».

Как реагируют в сети

Комментаторы новости о том, что Януковича и Асада не пригласили на парад в Москве, не удивлены этим, ведь именно такова судьба «пешек Путина». Некоторые сомневаются, что они вообще живы.

«Кому нужны президенты без страны», «Вот и все, вот отношение Путина к его же пешкам», «Вот житуха у диктаторов, до гроба прятаться и то если повезет», «Вот такое оно, «убежище» для людоедов», «А живы ли они? Вот поэтому то и не пригласили», — пишут в сети.

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