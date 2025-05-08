Белпочта временно изменила правила оказания экспресс-услуги 1 8.05.2025, 10:22

Новые правила коснулись как отделений в Минске, так и в областных центрах.

РУП «Белпочта» сообщило о временных изменениях в условиях приёма экспресс-посылок, которые будут действовать 8 и 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. Новые правила коснулись как отделений в Минске, так и в областных центрах.

Для объектов почтовой связи г. Минска 8 мая приём экспресс-посылок будет осуществляться только в адрес следующих городов: Брест, Барановичи, Пинск, Полоцк, Витебск, Новополоцк, Жлобин, Гомель, Калинковичи, Мозырь, Лида, Гродно, Бобруйск, Могилёв и сам Минск. Доставка по этим направлениям будет производиться 9 мая в течение дня.

9 мая приём экспресс-посылок будет осуществляться в адрес всех населённых пунктов страны, а их доставка запланирована на 10 мая в течение дня.

Для объектов почтовой связи областей 8 мая приём экспресс-посылок будет производиться только в адрес тех же городов, что и для Минска (Брест, Барановичи, Пинск, Полоцк, Витебск, Новополоцк, Жлобин, Гомель, Калинковичи, Мозырь, Лида, Гродно, Бобруйск, Могилев, Минск). Доставка по этим направлениям также запланирована на 9 мая в течение дня.

9 мая приём экспресс-посылок с доставкой на следующий день в объектах почтовой связи областей осуществляться не будет.

В «Белпочте» также уточнили, что возможность приёма экспресс-посылок в объектах почтовой связи г. Минска в указанный период лучше предварительно уточнять.

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