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НГУ: Россияне проиграли битву за «свой Берлин в Харьковской области»

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  • 8.05.2025, 10:39
  • 3,238
НГУ: Россияне проиграли битву за «свой Берлин в Харьковской области»

Так лесной массив к северу от Липцов называли сами оккупанты.

Силам обороны Украины удалось восстановить позиции вблизи села Липцы. В целом бойцы освободили территорию площадью более 200 гектаров.

Как пишет «Фокус», о продвижении украинских сил сообщили аналитики DeepState.

В 13-й бригаде Национальной гвардии Украины «Хартия» заявили, что российские оккупанты «проиграли битву за свой «Берлин» в Харьковской области». Выяснилось, что так лесной массив к северу от Липцов называли сами россияне.

В результате масштабной операции в целом была освобождена территория площадью более 2 миллионов квадратных метров (более 200 гектаров). Наступление длилось пять с половиной месяцев — с ноября 2024 года.

«Благодаря слаженной работе подразделений удалось оттеснить врага дальше от Харькова и восстановить контроль над важным природным и тактически значимым участком местности», — подчеркнули в «Хартии».

За время боев ВС РФ потеряли:

почти 1500 солдат (погибшими и ранеными);

более 200 единиц вооружения;

175 единиц техники.

Отмечается, что прорыв вражеской обороны и создание плацдарма в начале операции осуществили совместные силы «Хартии» и 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко ВСУ.

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