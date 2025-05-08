НГУ: Россияне проиграли битву за «свой Берлин в Харьковской области»2
- 8.05.2025, 10:39
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Так лесной массив к северу от Липцов называли сами оккупанты.
Силам обороны Украины удалось восстановить позиции вблизи села Липцы. В целом бойцы освободили территорию площадью более 200 гектаров.
Как пишет «Фокус», о продвижении украинских сил сообщили аналитики DeepState.
В 13-й бригаде Национальной гвардии Украины «Хартия» заявили, что российские оккупанты «проиграли битву за свой «Берлин» в Харьковской области». Выяснилось, что так лесной массив к северу от Липцов называли сами россияне.
В результате масштабной операции в целом была освобождена территория площадью более 2 миллионов квадратных метров (более 200 гектаров). Наступление длилось пять с половиной месяцев — с ноября 2024 года.
«Благодаря слаженной работе подразделений удалось оттеснить врага дальше от Харькова и восстановить контроль над важным природным и тактически значимым участком местности», — подчеркнули в «Хартии».
За время боев ВС РФ потеряли:
почти 1500 солдат (погибшими и ранеными);
более 200 единиц вооружения;
175 единиц техники.
Отмечается, что прорыв вражеской обороны и создание плацдарма в начале операции осуществили совместные силы «Хартии» и 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко ВСУ.