«Это дефицитный, очень вкусный» 9 8.05.2025, 10:49

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В минском магазине увидели лук по 20 рублей за кило.

В минском магазине одной торговой сети заметили лук, килограмм которого стоит 20,69 рубля. И это не белорусский, продукт импортный. Комментаторы сказали, что это «дефицитный» и «очень вкусный» лук. Одна пользовательница TikTok написала, что такой овощ выращивает она и в Беларуси, пишет «Телеграф».

На опубликованном видео показали репчатый лук «ялтинский красный». «Стояла в замешательстве… Купить мяса или же лук», — написала в одном из комментариев автор ролика.

Ялтинский лук — сорт сладкого репчатого лука. Его вывели в Крыму на основе натурализованной формы португальского лука «мадерский плоский».

Этот лук содержит витамин С, грубые пищевые волокна. Его луковица плоской формы и насыщенного темно-фиолетового цвета. Вкус сладкий, со слабоострым привкусом.

«Подскажите, в каком гипере этот лук? Это дефицитный сорт лука «ялтинский», очень вкусный», — написал один комментатор под видео, добавив, что вкус у овоща «сладкий, приятный, как яблоко можно кушать».

«Ялтинский лук всегда был дорогой, даже в советское время он стоил 2 р. 50 к., растет только в одном месте в Крыму, больше нигде», — утверждала другая пользовательница TikTok. С ней поспорили: «Он растет и в Беларуси, я уже несколько лет выращиваю из семян. Но согласна: крымский вкуснее».

Еще одна комментаторша поделилась, что ее ребенок ест этот лук, как яблоко: «Лук не люблю, но этот очень вкусный, у меня ребенок его, как яблоко, ест».

«Пешком из самой Ялты шел», — пошутила, посмотрев на ценник, другая пользовательница. Третья назвала стоимость «нормальной»: «Так нормальная цена. Кроме салатов, что с ним еще делать? Я только в салат типа «Греческий» нарезаю одну луковицу, нам хватает».

Многие писали, что этот сорт лука «всегда так стоил».

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