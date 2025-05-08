Второй день конклава: кардиналы продолжают выборы нового Папы 8.05.2025, 11:23

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Сегодня возможны до четырех раундов голосования.

В Ватикане продолжается закрытый конклав, в рамках которого 133 кардинала пытаются избрать нового главу Римско-католической церкви, насчитывающей 1,4 миллиарда верующих по всему миру. Сегодня, во второй день голосования, ожидается до четырех новых туров — два утром и два после обеда, сообщает The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Для избрания Папы требуется большинство в две трети голосов. В случае успеха из печной трубы Сикстинской капеллы поднимется белый дым. Если ни один из кандидатов не наберет достаточного количества голосов, мир снова увидит черный дым — сигнал того, что выборы продолжаются.

В четверг утром кардиналы собрались на мессу и молитву в Апостольском дворце, после чего направились в Сикстинскую капеллу. Все процедуры проходят за закрытыми дверями и в условиях строгой конфиденциальности: участникам запрещено использовать мобильные телефоны, выходить в интернет или иметь любой контакт с внешним миром.

Накануне вечером площадь Святого Петра была заполнена ожидающей публикой, но в утренние часы четверга в ней находились лишь немногочисленные туристы и экскурсионные группы.

Система голосования, как считают эксперты по безопасности, является одной из самых защищенных в мире. Процедура избрания Папы веками оттачивалась, чтобы исключить утечки информации и внешнее влияние.

Пока официальных сигналов о результатах не поступало, однако весь католический мир с нетерпением ожидает новостей из Ватикана.

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