ЦПД: Россия хочет украсть подвиг белорусов и украинцев 9 8.05.2025, 11:33

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Кремль продолжает использовать войну как идеологический инструмент.

Россияне вложили в победу во Второй мировой войне значительно меньше, чем украинцы и белорусы. Однако РФ продолжает активно использовать это как идеологический инструмент. Об этом заявил начальник Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

«Так называемая «великая отечественная война», используемая Россией как идеологический инструмент - это лишь часть Второй мировой войны, которая была значительно больше этого. Подмена понятий служит попыткой РФ приписать себе роль единственного победителя, тогда как на самом деле победа была результатом объединенных усилий многих стран, включая Украину и другие республики бывшего СССР», - пишет Коваленко.

Он также отметил, что россияне вложили в победу меньше украинцев и белорусов:

«И сегодня, даже несмотря на то, что россия называет белорусов союзниками, она нивелирует подвиги не только украинского народа, но и белорусского, не вспоминая вообще о роли других народов кроме русского».

Победа над нацизмом стала возможной благодаря совместному вкладу украинцев, белорусов, США, Великобритании, силам сопротивления во Франции, Польше, индийскому народу, который сделал значительный вклад в британские войска, а также австралийцам, жителям Новой Зеландии и Китая.

«Это общий вклад в победу над нацизмом. Россияне играли свою роль, но значительно меньшую, чем все остальные», - заключает Андрей Коваленко.

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