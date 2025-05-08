Назван «элемент», который поможет России рассыпаться по принципу домино 8.05.2025, 11:44

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В РФ начнутся очень серьезные проблемы стратегического характера.

Российская Федерация территориально настолько большая, что главным способом передвижения по стране является авиасообщение, заявил политический обозреватель Иван Яковина. Если проблемы с перелетами в России станут регулярными, то это неизбежно приведет к транспортному коллапсу, а в последствии к развалу страны.

«Настоящий ад творится сейчас в аэропортах РФ. Многие люди пытались заранее свалить из Москвы и Питера куда-нибудь подальше на время парада, потому что понимали, чем обернется вся эта история, и хотели быть от этого как можно дальше, но не смогли уехать просто из-за того, что рейсы массово отменяются, откладываются и так далее. Все из-за беспилотников. Эти беспилотники сейчас полностью нарушили работы российских аэропортов», - сообщил журналист.

После этого Иван Яковина высказал мнение по поводу того, как помочь России «развалиться»: «Когда первые беспилотники летели на Кремль, я тогда говорил, что сейчас одной из самых главных проблем для России может стать «паралич» ее сообщений, потому что для такой большой страны, как Россия, авиасообщение — это ключевой вид транспорта. Без авиасообщения Россия просто потеряет свою структурную целостность и начнет распадаться, поэтому если есть способ прекратить, ограничить или сильно затруднить авиасообщение особенно в московском авиаузле, потому что через него строится весь авиатрафик, то нужно это сделать, потому что в этом случае в России начнутся очень серьезные стратегического характера проблемы. Вот сейчас мы видим, как это происходит».

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