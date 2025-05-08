Ученые узнали, в каких семьях чаще всего вырастают гении 8.05.2025, 11:56

Вы будете удивлены.

Интуитивно кажется, что интеллектуальное и творческое развитие ребенка лучше всего проходит в любящей и заботливой семье. Однако новое исследование показало, что это не всегда так, пишет научный вестник The Conversation.

Тщательное изучение этого вопроса показало, что многие творческие люди имели трудное детство. Гениальные художники часто «обязаны» своим талантом тяжелым событиям детства, от которых они спасались, создавая воображаемые миры.

Среди известных примеров можно назвать таких художественных гениев, как Винсент ван Гог, Франц Кафка, Эдгар Аллан По, Вирджиния Вулф и Шинейд О'Коннор. Все они испытали трудности в детстве и впоследствии получили славу за большие художественные способности. К сожалению, хотя это и неудивительно, их таланты часто сопровождались неврозами и другими проблемами психического здоровья.

Одно недавнее исследование показывает, что развитие человеческой креативности может идти двумя путями: либо подражание беззаботным и приятным родительским моделям, вдохновляющим ребенка на совершенствование, либо это может быть способ справиться с тревогой, возникающей из-за отсутствия этих моделей.

Как объясняет Дональд Винникотт в своей основополагающей книге 1971 года «Игра и реальность», дети борются с тревогой, успокаивая себя определенными моделями поведения, которые временно заменяют отсутствие родительской ласки или внимания. Если отсутствие является длительным и сложным, такое поведение продолжается и, через повторение, может перерасти в творческие навыки. К сожалению, вместе с творчеством, эти дети иногда развивают серьезные поведенческие проблемы и имеют трудности в социальных отношениях.

Некоторые ученые считают, что до определенного уровня семейные проблемы подталкивают детей развивать таланты, но после определенного предела эти проблемы уже больше вредят.

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