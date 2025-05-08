Наталья Радина: Накануне парада в Москве царит хаос и паника 8.05.2025, 11:58

Наталья Радина

Акция по запугиванию Путина удалась.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина дала большое интервью YouTube-каналу известного журналиста Евгения Киселева.

Разговор состоялся 7 мая. Евгений Киселев напомнил, что в этот день, ровно 25 лет назад, в России прошла первая инаугурация Владимира Путина.

«В некотором смысле это была знаковая дата и для Лукашенко. Потому что тогда, как утверждают злые языки, окончательно разбилась его мечта стать президентом России или «объединенного государства России и Беларуси». Ведь был такой проект и были в Кремле люди, которые с ним носились — объединить Беларусь и Российскую Федерацию, сделав следующим после Ельцина президентом Лукашенко», — рассказал Евгений Киселев.

Наталья Радина объяснила, что в истории Беларуси 7 мая имеет совершенно другое значение:

— Сегодня годовщина исчезновения одного из лидеров белорусской оппозиции, бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, которого Лукашенко убил как раз 7 мая 1999 года. И Лукашенко к моменту прихода Путина к власти в 2000 году уже был диктатором.

Напомню, что в 1996 году Лукашенко провел незаконный референдум, в результате которого он стал узурпатором, по сути уничтожил принцип разделения властей, разогнал законно избранный Верховный Совет 13-го созыва. И произошло это не при Путине, произошло это при демократе Ельцине.

Именно тогда было жесткое противостояние Лукашенко с парламентом, Верховным Советом. На тот момент в Беларуси был однопалатный парламент. Лукашенко грозил реальный импичмент. Белорусы могли уже тогда распрощаться с диктатором. Практически 30 лет страна была бы свободной. Однако этого не произошло, потому что Лукашенко тогда спасло российское руководство.

В кризисный момент, когда Верховный Совет жестко выступил против проведения лукашенковского «референдума» об узурпации власти и поддержал Конституционный суд, который заявил, что действия Лукашенко антиконституционные, в Минск в ночь с 21 на 22 ноября прилетели премьер-министр РФ Виктор Черномырдин, председатель Государственной Думы Геннадий Селезнев и глава Совета Федерации Егор Строев. Тогда они провели тайную встречу с председателем Верховного Совета Семеном Шарецким и главой Конституционного суда Беларуси Валерием Тихиней. Неизвестно, о чем были эти разговоры, но их уговорили подписать некое соглашение с Лукашенко.

Назывался этот документ «Об общественно-политической ситуации и конституционной реформе», в результате которого Лукашенко выиграл время. Парламент не объявил ему импичмент, он провел «референдум», разогнал восставший Верховный Совет, создал абсолютно карманное «национальное собрание» (это уже двухпалатный парламент из «надежных» людей, которые назначаются самим диктатором и голосуют исключительно за любые его инициативы). Тогда и началась абсолютно реальная диктатура в Беларуси.

Главный редактор сайта Charter97.org считает, что формально демократические лидеры России уже тогда мечтали о восстановлении СССР и закрывали глаза на диктатуру в нашей стране:

— Напомню, что в 1995 году с Беларусью был подписан Договор о создании Таможенного союза. В 1996 году, 2 апреля, был подписан Договор о создании «сообщества» Беларуси и России. А уже в 1997 году, тоже 2 апреля, Договор о создании «союза» Беларуси и России. Само «союзное государство» было образовано 8 декабря 1999 года.

Шли процессы воссоздания Советского Союза, восстановления империи. И начинать россияне решили с Беларуси. Постоянно велись разговоры о «славянском братстве», о необходимости, чтобы к этому «союзу» присоединилась Украина.

Поэтому в России закрывали глаза на ситуацию с правами человека в Беларуси, на узурпацию власти диктатором, на убийства оппонентов Лукашенко.

Мы вспоминали сегодня Юрия Захаренко. А тогда, в 1999 году, накануне подписания Договора о создании «союзного государства», был убит лидер оппозиции Геннадий Карпенко. Позже, в сентябре, был похищен и убит бывший вице-премьер и вице-председатель Верховного Совета Виктор Гончар.

В стране происходили страшные вещи, а демократическая Россия продолжала строить с этим государством некий «союз». Причем я бы здесь не хотела упрекать лично вас, Евгений, потому что независимые медиа в России тогда работали достаточно хорошо. Могу сказать, что они довольно объективно освещали ситуацию в Беларуси.

Наталья Радина считает, что война, которую Путин и Лукашенко развязали против Украины, приближает падение двух режимов и освобождение Беларуси:

— Путин не пойдет ни на какое перемирие. Мы видим, что он только затягивает время, продолжая вовлекать в эту войну Лукашенко. Сегодня, спустя эти 30 лет, у белорусского диктатора уже нет никакой самостоятельности. Путин окончательно подмял его под себя. Но это, собственно, погубит их обоих, потому что я убеждена, что Украина в состоянии выиграть эту войну, какая бы тяжелая ситуация ни была сегодня. Эта победа кардинальным образом изменит положение дел во всем регионе, непосредственно в Беларуси.

Чем еще вызван мой оптимизм? В последнее время появилось много материалов (в том числе об этом писал британский The Economist) о развитии военно-промышленного комплекса Украины. О том, что сегодня украинский ВПК делает большие успехи и производит очень сильное оружие, в частности дальние и ближние дроны, даже дальнобойные ракеты.

Это дает мне надежду и уверенность самим украинцам, что у них есть шансы выиграть эту войну, даже если не будет американских поставок оружия или они будут в ограниченном количестве. Потому что при поддержке Европы, которая готова оказывать помощь Украине, при финансовых вливаниях со стороны Евросоюза, тот же украинский ВПК, украинская армия, находясь в обороне, может продержаться очень и очень долго, нанося России серьезный ущерб.

Белорусская журналистка считает, что слабое место режима Путина — это экономика:

— Мы видим, что цены на нефть начали падать, мы видим, что на этом фоне страны ОПЕК+ продолжают увеличивать объемы добычи нефти. Это непосредственным образом сказывается на экономике России. Это точно также оказывает влияние на экономику Беларуси, даже в большем объеме, потому что она сегодня тотально зависима от России.

Более 95% белорусского экспорта, пока режим находится под западными санкциями, идет либо в Россию, либо через Россию. На чем держится белорусская экономика? Основная экспортная статья — это нефтепродукты и калийные удобрения. Нефтепродукты производятся из российской нефти.

Соответственно, если падает цена нефть, значит падают и цены на произведенные в Беларуси нефтепродукты. Более того, в ситуации явного кризиса, который сейчас будет в России, снижается и спрос не только на нефтепродукты, но и другие белорусские товары. Так что ситуация довольно тяжелая, и тем более мы видим, что Евросоюз не намерен каким-то образом смягчать санкции как в отношении России, так и в отношении Беларуси. Сейчас обсуждается 17 пакет санкций. Это все дает надежду, поэтому я бы здесь не впадала в пессимизм. Давайте посмотрим, что будет дальше.

Наталья Радина прокомментировала массовые атаки украинских дронов на военные объекты в России, которые мы видим последние дни:

— В России возникла паника в связи с тем, что Украина отказалась идти на трехдневное, удобное Путину, перемирие.

Повсеместное отключение интернета, проблемы, которые возникли в связи с этим в магазинах с оплатой карточками, с банкоматами, ну и, соответственно, закрытие аэропортов по всей России. Это все вызвало, конечно, хаос. Здесь я россиян не жалею, тем более не жалею лидеров стран, которые решили ехать на парад к военному преступнику.

По сути, они все соучастники военных преступлений Путина, если они едут на его пропагандистское мероприятие. Считаю, что акция по запугиванию Путина удалась. И очень хорошо, что о возможных ударах по Москве стали говорить украинские эксперты и официальные лица.

Евгений Киселев высказал мнение, что Украина не может ударить по параду на Красной площади, ведь к Путину прилетят лидеры стран, которые формально поддерживают Украину — глава Азербайджана Ильхам Алиев (после завершения интервью, 7 мая, стало известно, что Алиев отменил визит — прим. ред.), президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев, премьер Армении Никол Пашинян. Наталья Радина говорит, что эти политики «сидят на двух стульях»:

— C одной стороны — они поддерживают Украину. Кто-то на словах, кто-то гуманитарной помощью, может, какими-то компонентами для вооружений, кто-то и оружием. Однако они активно сотрудничают с Путиным, помогают ему и Лукашенко обходить западные санкции. Мы прекрасно знаем все эти схемы. Теперь они едут на парад к военному преступнику. И что-то мне это напоминает.

Мы начали разговор со становления диктатуры Лукашенко. Та же самая беспринципность была и у Ельцина по отношению к Беларуси. Также себя вела и Грузия. Демократ Михаил Саакашвили, придя к власти в результате «Революции роз», стал активно сотрудничать с диктатором Лукашенко. То же самое я могу сказать о демократах Викторе Ющенко и Юлии Тимошенко, которые пришли к власти в Украине в результате «Оранжевой революции, то же самое могу сказать и о Петре Порошенко, который пришел после Евромайдана. Кого он первым пригласил на свою инаугурацию? Лукашенко. У меня был просто шок, я не ожидала этого. Я знакома с Петром Алексеевичем, мы накануне его инаугурации встречались в Вильнюсе. Тогда он слова хорошего не сказал о диктаторе, я не буду повторять эпитеты, которыми он его награждал. И после Евромайдана, на котором погиб белорус Михаил Жизневский, в котором участвовали многие представители белорусской оппозиции, диктатора пригласили в Киев на инаугурацию президента.

И Владимир Зеленский продолжил активное сотрудничество с Лукашенко. Даже после протестов 2020 года Украина не ввела экономические санкции против режима, наоборот, 2020-2021 год был рекордным в товарообороте двух стран. Украина активно закупала белорусские нефтепродукты, сделанные из российской нефти. Только в 2022 году, когда с территории Беларуси летели ракеты и шли солдаты РФ, в Украине поняли, кто такой Лукашенко.

Поэтому беспринципность этих политиков, не всегда диктаторов (Токаев — автократ, Алиев — все-таки диктатор, у меня много друзей из Азербайджана, которые в том числе прошли и через тюрьмы), может плохо для них закончиться.

Может, мы будет называть вещи своими именами? Пора задуматься, что происходит на постсоветском пространстве. Почему появившиеся демократии сидят на двух стульях? Это приводит к катастрофическим последствиям. Нам, демократам на постсоветском пространстве, нужна реальная солидарность.

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