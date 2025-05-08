закрыть
8 мая 2025, четверг, 13:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси зафиксирована аномальная для начала мая погода

3
  • 8.05.2025, 12:11
  • 2,900
В Беларуси зафиксирована аномальная для начала мая погода
Фото: Charter97.org

В Барановичах перекрыт температурный рекорд почти полувековой давности.

В Беларуси удерживается аномально холодная для начала мая погода. Третью ночь подряд фиксируются температурные антирекорды, следует из проведенного «Позіркам» анализа оперативных и архивных данных Белгидромета.

Холоднее всего ночью 8 мая было на метеостанции «Полесская» в Лунинецком районе — 3,5 градуса мороза. Прежний локальный минимум продержался 26 лет (-2,6).

Самый старый антирекорд ночи переписан в Барановичах — 2,7 градуса ниже нуля против -0,3 в 1976 году.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ситуация напоминает коллапс
Ситуация напоминает коллапс Борислав Береза
Россия готовится к длительной войне с помощью режима Лукашенко
Россия готовится к длительной войне с помощью режима Лукашенко Максим Плешко
Первый звоночек
Первый звоночек Леонид Невзлин
В Кремле растерялись
В Кремле растерялись Владислав Иноземцев