В Беларуси зафиксирована аномальная для начала мая погода 3 8.05.2025, 12:11

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Фото: Charter97.org

В Барановичах перекрыт температурный рекорд почти полувековой давности.

В Беларуси удерживается аномально холодная для начала мая погода. Третью ночь подряд фиксируются температурные антирекорды, следует из проведенного «Позіркам» анализа оперативных и архивных данных Белгидромета.

Холоднее всего ночью 8 мая было на метеостанции «Полесская» в Лунинецком районе — 3,5 градуса мороза. Прежний локальный минимум продержался 26 лет (-2,6).

Самый старый антирекорд ночи переписан в Барановичах — 2,7 градуса ниже нуля против -0,3 в 1976 году.

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