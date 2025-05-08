19FortyFive: У Британии и США появилось «идеальное оружие возмездия» 8.05.2025, 12:23

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Фото: Royal Navy

Совместная ядерная мощь Запада не даст Путину шансов.

На фоне обострения ядерной риторики Москвы и продолжающегося конфликта в Украине, Лондон и Вашингтон усиливают стратегическое партнерство, делая ставку на подводный компонент ядерного сдерживания, пишет военный обозреватель издания 19FortyFive Крис Осборн (перевод — сайт Charter97.org).

Яркий пример — британские подводные лодки класса «Vanguard», которые несут на борту ракеты Trident II D5 и готовы нанести сокрушительный ответный удар в случае ядерной агрессии со стороны России,.

Совместная угроза с морских глубин

Корабли британского класса «Vanguard» действуют аналогично американским «Огайо» и вскоре будут заменены на новейшие подлодки класса «Dreadnought», которые разрабатываются параллельно с американскими субмаринами класса «Columbia». Обе модели будут оснащены общей пусковой установкой для модернизированных ракет Trident II D5 «E», что подчеркивает глубину стратегического союза двух стран.

Иными словами, Лондон и Вашингтон строят интегрированную платформу ядерного возмездия, нацеленную на то, чтобы любая попытка Кремля сыграть в ядерную игру завершилась его полным уничтожением.

Россия под прицелом

Тихоходные, но смертоносные, подводные лодки класса «Vanguard» патрулируют океаны в режиме полной секретности, обеспечивая постоянную угрозу России в случае попытки удара. Подлодки оснащены пассивной системой обнаружения, что делает их крайне труднообнаружимыми. По сути, это идеальное оружие «невидимого возмездия».

В случае ядерной провокации России, Москва может быть стерта с лица земли до того, как поймет, откуда пришел удар. Именно в этом и заключается стратегия «второго удара», лежащая в основе западной системы сдерживания.

Технологическое превосходство Запада

На фоне стареющего российского флота и устаревших подлодок типа «Дельфин» или «Борей», западный технологический альянс смотрится особенно внушительно. Жесткое сотрудничество США и Великобритании демонстрирует, что они не только готовы к любому сценарию, но и уверены в своей способности превзойти Россию в глубинах океана — и в ядерной мощи.

Послание Кремлю

Москва может продолжать угрожать Украине, балтийским странам и Западу, но в Лондоне и Вашингтоне уже подготовлен ответ. Он не будет громким — он будет окончательным. Как говорится в военных кругах: те, кто слышат ракеты Trident, уже мертвы.

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