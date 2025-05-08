Чешский политик вызвал истерику у россиян одним предметом гардероба7
- 8.05.2025, 12:31
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Томаш Копечный хорошо подготовился к встрече с Зеленским.
Уполномоченный чешского правительства по вопросам восстановления Украины Томаш Копечный надел на встречу с президентом Владимиром Зеленским во время его визита в Чехию носки с изображением горящего Кремля. В России возмутились, назвав Копечного «больным», пишет TN.cz в четверг, 8 мая.
Носки, на которых был изображен пожар в московском Кремле, являются символическими на четвертом году войны, заявил Копечный.
«Россияне засыпают украинские города ракетами и убивают невинных людей. Их не смущает это зрелище. Но украинские носки, на которых символически изображено, как бы выглядело, если бы то же самое происходило в их городах, их разозлили. Я хотел бы, чтобы они проявили такую же чувствительность в отношении городов, где они являются причиной этого», — сказал чешский чиновник.
В то же время заместитель председателя комитета российского Совета Федерации по международным делам Андрей Климов истерически отреагировал на распространенное в Сети фото, набросившись на Копечного с оскорблениями.
Vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný, který si v Praze na setkání s ukrajinským prezidentem oblékl ponožky s hořícím Kremlem, je bastard a měl by navštívit psychiatra, prohlásil místopředseda výboru Rady federace pro mezinárodní záležitosti Andrej Klimov.… pic.twitter.com/F33XrMynPm— Poslední skaut™ (@Posledniskaut) May 7, 2025