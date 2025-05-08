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Чешский политик вызвал истерику у россиян одним предметом гардероба

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  • 8.05.2025, 12:31
  • 7,052
Чешский политик вызвал истерику у россиян одним предметом гардероба

Томаш Копечный хорошо подготовился к встрече с Зеленским.

Уполномоченный чешского правительства по вопросам восстановления Украины Томаш Копечный надел на встречу с президентом Владимиром Зеленским во время его визита в Чехию носки с изображением горящего Кремля. В России возмутились, назвав Копечного «больным», пишет TN.cz в четверг, 8 мая.

Носки, на которых был изображен пожар в московском Кремле, являются символическими на четвертом году войны, заявил Копечный.

«Россияне засыпают украинские города ракетами и убивают невинных людей. Их не смущает это зрелище. Но украинские носки, на которых символически изображено, как бы выглядело, если бы то же самое происходило в их городах, их разозлили. Я хотел бы, чтобы они проявили такую же чувствительность в отношении городов, где они являются причиной этого», — сказал чешский чиновник.

В то же время заместитель председателя комитета российского Совета Федерации по международным делам Андрей Климов истерически отреагировал на распространенное в Сети фото, набросившись на Копечного с оскорблениями.

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