SpaceX вывела на орбиту 28 новых спутников Starlink 8.05.2025, 12:38

Спрос вырос на фоне сбоев традиционных систем связи.

SpaceX вновь заявила о себе как о лидере в сфере спутникового интернета: 6 мая с космодрома на мысе Канаверал был успешно запущен Falcon 9 с миссией Starlink 6-93, пополнившей орбитальную группировку на 28 новых спутников, пишет портал Teslarati (перевод — сайт Charter97.org).

Сеть Starlink теперь насчитывает более 7 200 спутников на низкой околоземной орбите, укрепляя позиции SpaceX в условиях растущего спроса и усиливающейся конкуренции.

Особую остроту значимость проекта приобрела на фоне недавнего исторического блэкаута в Испании и Португалии, когда традиционные телекоммуникационные сети потерпели крах, а пользователи массово обратились к Starlink. Сервис показал рост использования на 35%, подтвердив свою роль как резервной инфраструктуры в условиях чрезвычайных ситуаций.

Пока Amazon разворачивает свой Project Kuiper, а Евросоюз и Украина пытаются создать альтернативу Starlink, SpaceX уверенно уходит вперед. Даже планы бундесвера по созданию собственной спутниковой сети выглядят пока лишь декларативно — в отличие от уже действующей глобальной системы Маска.

На фоне геополитических сдвигов, катастроф и технологических вызовов, Starlink становится не просто интернет-сервисом, а стратегическим активом — как для частных потребителей, так и для целых государств. Запуск Starlink 6-93 — еще одно напоминание о том, кто сегодня задает темп в новой эре глобальной связности.

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