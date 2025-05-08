«Каждый раз мимо прохожу и удивляюсь людям» 7 8.05.2025, 12:42

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В Минске заметили большую очередь за «натуральным» продуктом.

В TikTok опубликовали ролик, где показали очередь в ларёк в Минске за одним «натуральным» продуктом. Некоторые комментаторы не поняли, отчего такая очередь за всем привычным товаром, автор видео и другие пользователи объяснили, пишет «Телеграф».

«Какая очередь за яйцами! Они в 11 открываются, сейчас 10:35», — сказал на видео мужчина. Люди стояли в торговую точку в столичном микрорайоне Малиновка, в частности около 25-й центральной районной поликлиники по улице Рафиева.

В одном из комментариев автор ролика рассказал, что яйца «там более крупные и желток насыщенный, этим подкупают». Но, с его же слов, товар «не особо дешевле, чем в магазине».

«Там из деревни Коптевка и желток якобы более «натуральный». Ну, так считают люди. По цене чуть-дешевле магазина, и есть большого размера», — написал мужчина.

«Каждый раз мимо прохожу и удивляюсь людям. Нафига стоять такую очередь? Рядом киоск с яйцами, и никого», — поделилась одна комментаторша. Другая сказала, что точка с видео «открывается в 9 утра»: «По вторникам и пятницам завоз. Наблюдаю регулярно».

«И я стояла, когда [яйца] нужны были. Просто она [очередь] там уже регулярная стала, без улыбки мимо не прохожу», — рассказала ещё одна пользовательница TikTok.

Другая не поняла, зачем стоять в такой очереди: «Всегда не понимала этой очереди и покупаю в любом ларьке. Яйца не могут быть золотые. Умнее я от них не стану».

«Там каждый день такие очереди. Но яйца реально там крупные. Сама пару раз заходила, когда очередей не было. Но не всегда там яйца есть, сметают всё», — утверждала комментаторша. Кто-то поделился информацией от продавцов: «Разговаривала с продавцами этих самых яиц. Они сами в шоке и не понимают это необъяснимое явление».

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