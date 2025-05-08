Украинские военные не заметили «перемирия Путина»3
- 8.05.2025, 12:53
- 1,298
Боевые действия продолжаются.
С полуночи, когда должно было наступить анонсированное россиянами трехдневное перемирие, боевые столкновения продолжаются по всей линии фронта с разной интенсивностью. Об этом сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона, пишет unian.net.
Он отметил, что враг менее активен на некоторых направлениях, где-то боевых столкновений не было, но россияне продолжают атаки на более горячих направлениях.
«Поэтому говорить о каком-то перемирии не приходится», - подчеркнул Трегубов.
Он назвал направления, где враг продолжает наступать.
«Были штурмовые действия, если брать от полуночи, когда они якобы объявили о перемирии, на Лиманском, Волчанском направлении, непосредственно в городе Волчанск, на Краматорском направлении, в Часовом Яру, на Торецком направлении, в городе Торецк и в Щербиновке. На Покровском направлении активно пытались продвигаться. И то же самое на Новопавловском. Поэтому объявленное россиянами перемирие не заметно на фронте, его не заметно и в тылу», - сказал Трегубов.