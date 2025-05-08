Какой будет погода в Беларуси на большие выходные
- 8.05.2025, 12:57
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Подробный прогноз.
9 мая погоду продолжат определять область повышенного атмосферного давления и холодная неустойчивая воздушная масса.
Утром и днем местами небольшие кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег). Ветер северо-западный ночью слабый, днем умеренный. Ночью на большей части территории заморозки 0, -5°С, местами минимальная температура воздуха +1+4°С; днем +8+14°С.
10 мая ночью местами, утром и днем на большей части территории республики кратковременные осадки (дождь, ночью с мокрым снегом), (ночью небольшие, днем умеренные). Ветер северной четверти от слабого до умеренного, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +1 +5°С, местами заморозки 0, -5°С; температура воздуха днем +8+14°С.
11 мая днем местами по стране кратковременные дожди. Ветер северной четверти от слабого до умеренного, днем местами порывистый. Заморозки 0.. -5°С, местами температура воздуха +1+6°С; температура воздуха днем +8+15°С.