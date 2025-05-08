Черный дым поднялся из трубы над Сикстинской капеллой

Черный дым поднялся из трубы над Сикстинской капеллой1
- 8.05.2025, 13:04
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Папу Римского пока не избрали .
Во втором голосовании на проходящем в Ватикане конклаве 133 кардинала католической церкви снова не смогли избрать нового Папу Римского, показал черный дым из дымохода над Сикстинской капеллой, где проходит заседание, сообщает «Немецкая волна».
Первое голосование состоялось вечером 7 мая, в первый день конклава. По традиции, происходит до четырех голосований в день, две утром и два вечером.
Выборы 267-го Папы Римского будут проходить до тех пор, пока один из кандидатов не получит более двух третей голосов. Собрания, на которых были избраны предыдущие три понтифика, длились по 2-3 дня. Самый длинный конклав проходил почти 3 года, это было в XIII веке.