Новый Chevrolet Corvette 2026 показали на первых официальных фото и видео 8.05.2025, 13:13

Американский спорткар пройдет серьезную модернизацию.

Опубликованы первые официальные фото Chevrolet Corvette 2026 года. Американский спорткар пройдет серьезную модернизацию.

Фото и подробности Chevrolet Corvette 2026 опубликовали на официальном сайте концерна General Motors.

Новый Chevrolet Corvette C8 не изменился внешне. Спорткару лишь расширили палитру доступных цветов и предложили новые колесные диски.

Основные изменения произошли внутри — салон Chevrolet Corvette полностью переработали. Авто получило сразу три дисплея на передней панели: 14-дюймовый виртуальный щиток приборов, 12,8-дюймовый центральный тачскрин, а также небольшой 6,6-дюймовый экран слева от руля.

Кроме того, Chevrolet Corvette 2026 получил новую центральную консоль. Она более широкая и с меньшим количеством переключателей. Предложили и новые варианты внутренней отделки.

Характеристики Chevrolet Corvette 2026 пока держат в секрете и обнародуют летом, когда обновленную модель выведут на рынок. Ожидается, что спорткар сохранит все двигатели, хотя некоторые из них могут стать мощнее.

Напомним, что на данный момент спорткар Chevrolet Corvette C8 доступен с двигателями V8 объемом 6,2 л (495 л.с.) и 5,5 л (670 и 1064 л.с.), а также в 655-сильном гибридном варианте.

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