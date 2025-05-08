Кем был нацистский пропагандист «Лорд Хо-Хо» 1 8.05.2025, 13:18

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Его история — предупреждение для белорусских азаренков.

80 лет назад, 30 апреля 1945 года, в подземном бункере в Берлине застрелился Адольф Гитлер. В тот же день из Германии к британцам в последний раз обратился по радио пропагандист нацистского режима, известный как «лорд Хо-Хо», пишет BBC.

Несколько месяцев спустя он предстанет в Британии перед судом по обвинению в госизмене и будет приговорен к повешению.

Настоящее имя «лорда» по паспорту — Уильям Джойс. В годы Второй мировой его ночные трансляции на английском языке слушали миллионы британцев — в основном для развлечения, однако власти страны были серьезно озабочены потенциальным влиянием нацистской пропаганды на боевой дух союзников.

Тем не менее решение казнить Джойса за измену до сих пор вызывает у многих вопросы — хотя бы потому, что он никогда не был британским подданным.

Почему эфиры «лорда Хо-Хо» были так популярны?

Передачи Джойса были щедро приправлены фейковыми новостями и шутками, которые — в военное время, когда британские города чуть не ежедневно бомбила нацистская авиация, мужчин тысячами забирали на фронт, а основные продукты питания можно было купить исключительно по талонам — приносили хоть какое-то облегчение.

Нередко его поверхностные представления о настроениях в британском обществе оказывались весьма далеки от реальности: «Народ Англии проклянет себя за то, что предпочел гитлеровскому миру руины Черчилля».

Он высмеивал планы британских властей подготовить «внутренний фронт» на случай высадки нацистов, организовав предварительную военную подготовку мирных жителей.

«Программы обучения гражданского населения, одобренные лучезарно улыбающимся с плакатов Черчиллем, как и всё ведение британцами войны, отличают крайняя неэффективность, мелочность и идиотизм. Такое ощущение, что по всей Британии натурально созданы академии самоубийц», - говорил Джойс, уверяя, что сопротивляться силам нацистов бесполезно.

«От наступающей армии, которая за считанные дни смела линию Мажино (систему военных укреплений, выстроенных Францией после Первой мировой вдоль немецкой границы — Би-би-си), англичане, которые отродясь не поднимали ничего тяжелее чашки чая, намерены обороняться самодельными бомбами и дохлыми собаками! Ну, тогда понятно: когда дело дойдет до обороны уже непосредственно себя самой, сопротивление Англия окажет столь же слабое, как и все ее усилия по защите своих союзников».

Откуда взялся Уильям Джойс?

Родился Джойс в 1906 году — только не в Великобритании, а в Бруклине, штат Нью-Йорк, так что был американским гражданином.

Родители будущего «лорда» эмигрировали в Штаты из Ирландии, однако в 1909 году семья вернулась на родину. На тот момент остров Ирландия входил в состав Великобритании целиком, и с ранних лет жизнь Джойса неоднократно принимала дурной оборот.

Его семья была категорически против предоставления Ирландии независимости. Еще будучи подростком, Уильям тайно сотрудничал с «Черно-пегими» — специальным отрядом британской полиции, набранным после Первой мировой войны для подавления в Ирландии националистического движения.

В 1922 году Ирландская Республика была нанесена на карту окончательно, и семье Джойса, опасавшейся репрессий, пришлось бежать в Англию.

Там Джойс окончил Лондонский университет, получив по истории и английскому языку высший из возможных баллов, после чего подал заявление в Корпус подготовки офицеров.

Именно тогда он впервые провозгласил себя не гражданином США, а подданным британской короны.

Лидер итальянских фашистов Бенито Муссолини пришел к власти в 1923 году. В том же году фашистская организация была создана и в Британии, и Джойс одним из первых вступил в ее ряды.

Ранение, оставившее на его щеке хорошо заметный до конца жизни шрам, он получил в уличной драке с антифашистами.

В 1933 году Джойс присоединился к только что созданному Британскому союзу фашистов и быстро дослужился до заместителя основателя союза Освальда Мосли, заняв пост директора по пропаганде.

Впрочем, позиция Мосли в отношении «еврейского вопроса» Джойсу казалась недостаточно жесткой. Он публично обвинял шефа в мягкотелости, за что в 1937 году Мосли исключил его из партии.

Тогда Джойс создал свою собственную Национал-социалистическую лигу, но та оказалась недостаточно популярной.

Британский паспорт он получил в 1933 году, причем незаконно, солгав, что родился в Ирландии и является британским подданным по праву рождения.

За считанные дни до начала Второй мировой, в августе 1939 года, он продлил документ и вместе со своей женой Маргарет уехал в Германию. Уже в следующем, 1940 году он официально получит немецкий паспорт.

Как писал сам Джойс в своей автобиографии, озаглавленной «Сумерки над Англией», в предстоящей войне он намеревался сыграть «четкую и понятную роль».

Что Джойс пропагандировал нацистам?

Вскоре после начала войны, уже в сентябре 1939 года, он начал вести ночные эфиры отдела пропаганды на государственной радиостанции Reichsrundfunk.

В своих выступлениях он в пух и прах разносил политику «злобного старикашки», премьера Британии Уинстона Черчилля и высмеивал введенные в стране ограничительные меры военного времени, особенно продуктовые карточки.

Прозвище «Лорд Хо-Хо» он получил от журналиста газеты Daily Express, описавшего его иронично-издевательскую манеру говорить как «английский из разряда хо-хо-хо, уйди с дороги, черт возьми!»

Большая часть «новостей», о которых сообщал Джойс, была сфабрикована. В частности, он регулярно завышал ущерб, нанесенный британским кораблям военным флотом рейха, или заявлял, что тот или иной город был стерт с лица земли в результате немецкой бомбардировки — иногда еще до того, как эта бомбардировка началась.

Его неоднократные заявления о том, что флагманский авианосец британского Королевского флота «Арк Ройал» был якобы потоплен немцами, со временем превратились в регулярную репризу: «И где же ваш хваленый „Арк Ройал“?»

Однако Джойса слушали миллионы британцев.

Опрос, проведенный в январе 1940 года по заказу Би-би-си социологами компании Mass Observation, показал, что эфиры Джойса регулярно слушает примерно каждый шестой взрослый британец, а время от времени — и вовсе каждый третий.

Объясняя причину такого интереса, некоторые слушатели ссылались на то, что программы Джойса кажутся им забавными; другие утверждали, что их интересует «немецкая точка зрения» и желание узнать любую информацию, которую в эфир британских СМИ в условиях войны могла не пропустить цензура.

Программы Джойса привлекали аудиторию еще и тем, что Би-би-си по рекомендации властей с самого начала войны полностью прекратила развлекательное вещание, транслируя лишь официально одобренные новости и классическую музыку вроде органных концертов.

Как заявил один из опрошенных, «есть такое ощущение, что его просто невозможно выключить. Его необходимо слушать».

Британское правительство настоятельно рекомендовало жителями страны не слушать немецкую пропаганду. Однако напрямую запрещать или глушить программы «лорда Хо-Хо» власти не стали.

По мере продвижения линии фронта большую часть своей аудитории Джойс растерял. Одни ссылались на то, что в его эфирах больше нет новизны. Другие утверждали, что ведущему отказало чувство юмора.

Как Джойса поймали

30 апреля 1945 года, когда советские войска взяли под контроль почти весь Берлин и поражение Германии стало очевидным, Джойс вышел в эфир в последний раз. Судя по голосу, предварительно он крепко выпил, так что у него немного заплетался язык.

Советский Союз он назвал новой большой угрозой, заявив: «Мне правда очень интересно, сможет ли Британия выстоять теперь? Лично я глубоко убежден, что без помощи Германии ей это вряд ли удастся».

Программу он закончил словами: «Хайль Гитлер! Прощайте».

Адольф Гитлер покончил с собой в тот же день, несколько часов спустя. Новым фюрером Третьего рейха стал адмирал Карл Дёниц, который первым делом распорядился перевести правительство нацистов во Фленсбург, неподалеку от границы с Данией. Джойс вместе со своей женой последовал за ним.

28 мая — через 20 дней после подписания безоговорочной капитуляции Германии (и через пять после ареста Дёница) — два офицера британской военной разведки обнаружили Джойса собирающим под Фленсбургом дрова. Они занимались розыском военных преступников и получили информацию о некой «британской паре», недавно переехавшей в коттедж в этом районе.

Услышав знакомый голос, один из офицеров, лейтенант Джеффри Перри, спросил у мужчины, не Джойс ли он. Вместо ответа Джойс полез рукой в задний карман.

Решив, что тот тянется за оружием, Перри выстрелил первым — и ранил его в ногу. Однако, как выяснилось, оружия у Джойса не было: из кармана он пытался достать и показать офицерам фальшивый паспорт.

Почему Джойса признали виновным в госизмене?

В сентябре 1945 года Джойс был самолетом доставлен в Британию, чтобы предстать там перед судом.

Из трех предъявленных подсудимому обвинений два были с Джойса сняты, однако по третьему — «государственная измена путем присоединения к врагу за пределами Соединенного Королевства (в Германии), в нарушение принятого в 1351 году закона о госизмене» — его признали виновным.

Свою защиту в суде Джойс строил на том, что никогда не был британском подданным — а следовательно, и соблюдать верность британской короне его ничто не обязывало.

Тем не менее возглавлявшему на процессе сторону обвинения генеральному прокурору Хартли Шокроссу удалось убедить лондонский суд, что с 1939 по 1940 год Джойс жил в Германии по британскому паспорту, то есть формально под протекцией британских властей, и имел полное право обратиться к ним за помощью. А следовательно, и сам — в свою очередь — должен был хранить верность британской короне.

В своем последнем слове Джойс заявил: «Смертью своей, как и своей жизнью, я бросаю вызов евреям, ставшим причиной прошедшей войны, и силам тьмы, которые они воплощают. Я горжусь тем, что могу умереть за свои идеалы, и мне очень жаль сыновей Британии, погибших неизвестно за что».

3 января 1946 Джойс был повешен в лондонской тюрьме Уондсворт и похоронен там же, в безымянной могиле.

В 1976 году его дочь добилась разрешения перезахоронить останки «лорда Хо-Хо» в ирландском Голуэе, где они и покоятся по сей день.

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