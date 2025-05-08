Белорусы рванули в ЕС на большие выходные 8.05.2025, 13:18

иллюстративное фото

Огромная очередь на границе.

Белорусы традиционно уезжают из страны на большие выходные.

Въезда в польский пункт пропуска Тересполь (Брест) по состоянию на 12:00 ожидали 1370 легковушек.

Более 70 легковых автомобилей фиксируется перед литовским погранпереходом Мядининкай (Каменный Лог).

Самым загруженным погранпереходом для фур остается латвийский Патерниеки (Григоровщина) — 350 единиц. Через данный пункт пропуска с понедельника Латвия пропустила 57% большегрузов от нормы.

Перед литовскими Мядининкаем (Каменный Лог) и Шальчининкаем (Бенякони) фиксируется 520 фур. С начала недели литовская сторона приняла на свою территорию всего лишь 27% грузовиков.

Перед единственным доступным для фур польским погранпереходом Кукурыки (Козловичи) скопилось 20 единиц грузового транспорта. Польские контрольные службы за 3 дня приняли из Беларуси 59% авто от нормы.

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