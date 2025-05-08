«Лоты» с едой расходятся как горячие пирожки» 8.05.2025, 13:32

Фото: Fevziie / Shutterstock.com

Как устроен белорусский фудшеринг.

Часто ли в вашем холодильнике залеживается еда, которую по какой-то причине не хочется есть, но и выкинуть жалко?

В Минске есть несколько групп и чатов в социальных сетях, где одни люди предлагают свои блюда, а другие охотно их забирают. Причем отдавать могут все что угодно – от начатой пачки пельменей до бабушкиных консерваций.

Такое движение называется фудшерингом. Оно позволяет сократить пищевые отходы, обменяться излишками еды, перестать выбрасывать хорошие продукты и помочь нуждающимся.

Журналист Tochka.by разбиралась, как устроен этот процесс и почему люди не брезгуют забирать чужую пищу.

Где размещаются объявления?

В социальной сети «ВКонтакте» есть довольно большая группа любителей фудшеринга «Фудшеринг. Отдам даром еду. Минск». Здесь любой желающий может отправить объявление с фото и описанием еды, которую планирует отдать, а также указать свое местоположение.

«Урвать» можно крупы, различную заморозку, закатки, консервы, овощи, чай, кофе, конфеты, торты и много чего еще. Чаще всего предлагают забрать еду уже в открытой таре, но попадаются и не начатые упаковки.

Отдать можно и готовую домашнюю еду, но только при условии, что человек уверен в ее качестве и свежести. Желательно, чтобы такие блюда провели в холодильнике максимум один-два дня.

И если вам кажется, что желающих на такой «товар» будет немного, то сильно ошибаетесь. «Лоты» с едой расходятся как горячие пирожки – в комментариях люди почти сразу же реагируют на любого рода предложения, а также бронируют еду.

Еще одна площадка – чат в мессенджере Telegram «Фудшеринг Минск». Пока он не пользуется такой большой популярностью, как вышеупомянутая группа. Участников там тоже гораздо меньше. Но и здесь на объявления о бесплатных продуктах питания реагируют довольно оперативно.

Правила шеринга едой

В сообществах четко прописаны требования к качеству еды. Отдавать можно любые продукты питания в хорошем состоянии. Главное, чтобы они правильно хранились.

Обычно люди отдают продукты, если они не понравились по вкусу, скоро закончится срок годности либо истек несколько дней назад, но это не сказывается на качестве еды (нет плесени и плохого запаха).

Также можно делиться едой, если ее количество слишком велико для вас, вы сели на диету, а дома лежит «запрещенка», либо осталось много вкусного после праздника.

Ни в коем случае нельзя отдавать испорченные продукты, а также еду с давно истекшим сроком годности. Кроме того, не стоит публиковать объявления о тех продуктах, свежесть которых невозможно определить (например, закатки или крупы со стертыми сроками годности).

«Увидел, как в Европе оставляют еду в публичных холодильниках»

Наш собеседник Олег работает в IT и старается продвигать идею фудшеринга в Минске. Именно он и создал вышеупомянутый тематический чат в Telegram.

По словам мужчины, идея делиться ненужной едой возникла, когда он путешествовал по Европе и увидел публичные холодильники, в которых можно оставлять продукты для нуждающихся.

«Потом я узнал о движении Zero Waste, которое направлено на минимизацию отходов и максимальное использование ресурсов. Мне такая философия оказалась близка», – рассказывает собеседник.

После новогодних праздников у Олега осталось много еды, которую он не успел съесть, поэтому и решил создать площадку, где можно было бы поделиться продуктами.

При этом, как утверждает собеседник, многим людям сложно принять продукты от незнакомца.

«Это ломает стереотип: «если отдают, значит, плохое». Мы стараемся менять восприятие, объяснять, что фудшеринг – это про заботу и осознанность, а не про нужду», – добавляет мужчина.

Какова вероятность отравиться?

Конечно, администрация сообществ не может проконтролировать всех и понять, насколько добросовестно люди соблюдают правила фудшеринга. Однако, по просьбам пользователей, злостных нарушителей банят и добавляют в черный список.

«Как и в любой инициативе, основанной на доверии, определенные риски есть. Мы стараемся их минимизировать, призываем участников быть честными и ответственными. Если возникают сомнения, всегда лучше не брать еду или узнать подробности у отдающего», – говорит Олег.

Еще из минусов фудшеринга собеседник выделил логистику. Еду отдают со всего Минска, и людям без машины может быть неудобно забирать продукты.

Фудшеринг помогает в трудные моменты

На первый взгляд может показаться, что отдаваемая еда в большей степени интересует студентов, пенсионеров или людей с невысоким доходом. Отчасти это так, однако забирают чужую еду и другие граждане.

«Фудшеринг распространен среди людей разных профессий. Думаю, что потенциал у этого движения большой. Особенно в контексте растущих цен на продукты и стоимости жизни в целом», – обращает внимание собеседник.

Мужчина часто получает обратную связь по поводу проекта, причем очень теплую. Обычно люди благодарят и пишут, что фудшеринг помог им в трудные моменты.

«Главное правило – не делиться тем, что вы не отдали бы своим близким», – считает создатель чата о фудшеринге.

Он уверен, что в таком движении людей привлекают идеи экономии, экологичности, взаимопомощи и чувство сообщества. А это работает лучше любой рекламы.

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