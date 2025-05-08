Словаки передали «привет» Фицо перед полетом в Москву 6 8.05.2025, 13:34

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Роберт Фицо

В аэропорту появился гигантский баннер.

Гражданская инициатива «Мир Украине» разместила гигантский баннер с надписью «Прощай, Фицо» на территории аэропорта имени Милана Растислава Штефаника в Братиславе, из которого премьер-министр Словакии Роберт Фицо вылетит в Москву.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Баннер высотой 70 метров невозможно не заметить. Гражданская инициатива «Мир Украине» заявила в Facebook, что баннер «Прощай, Фицо» является общим посланием общественных инициатив и активистов со всей Словакии, которые уже пять месяцев подряд настойчиво протестуют против курса нынешнего правительства Словакии.

«Этим символическим жестом мы четко заявляем о своем несогласии с участием Роберта Фицо в военном параде режима, который ведет войну в Украине», – заявили организаторы серии антиправительственных протестов.

«Мы стыдимся поведения и действий премьер-министра, с которым мы категорически не согласны. Словакия – это не Фицо. Словакия – это Европа!», – добавила гражданская инициатива «Мир Украине».

Организаторы протестов иронично заявили, что Фицо сейчас, видимо, очень занят поиском нового воздушного коридора в Москву. Хотя Польша в последние дни выразила несогласие с поездкой Фицо в Москву, она разрешила специальный рейс, но Эстония, а затем и Латвия запретили специальный рейс над своей территорией в среду.

Словацкий премьер назвал такую позицию преднамеренной попыткой сорвать его визит в Москву и пожаловался, что это сорвет его программу на четверг. «Протокол делает все возможное, чтобы найти другой, альтернативный маршрут, который обеспечит мне возможность провести четыре чрезвычайно важные двусторонние встречи 9 мая», – заявил словацкий премьер.

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