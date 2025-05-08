Назван самый удачный маринад для шашлыка из одного экзотического фрукта

Назван самый удачный маринад для шашлыка из одного экзотического фрукта1
- 8.05.2025, 13:51
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Мясо будет очень сочным.
Маринад для шашлыка – важнее, чем специи и даже мясо. Очень важно знать, к какому мясу лучше подойдет тот или иной маринад, пишет «Обозреватель» .
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка из свинины, с маринадом из лука, минеральной воды и пюре киви.
Ингредиенты:
• Свиной ошеек – 1 кг
• Лук – 3 шт.
• Специи: соль, перец черный, майоран, тимьян,
• Вода минеральная с газом
• Киви – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Порежьте большими кусками мясо, добавьте порезанный лук, специи, воду минеральную. Маринуйте 4-12 часов.
2. А перед приготовлением за 20 минут добавьте к шашлыку пюре киви, перемешайте и можно сразу готовить.
Готовьте шашлык до готовности и подавайте с любыми соусами!