Назван самый удачный маринад для шашлыка из одного экзотического фрукта 1 8.05.2025, 13:51

3,066

Мясо будет очень сочным.

Маринад для шашлыка – важнее, чем специи и даже мясо. Очень важно знать, к какому мясу лучше подойдет тот или иной маринад, пишет «Обозреватель» .

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка из свинины, с маринадом из лука, минеральной воды и пюре киви.

Ингредиенты:

• Свиной ошеек – 1 кг

• Лук – 3 шт.

• Специи: соль, перец черный, майоран, тимьян,

• Вода минеральная с газом

• Киви – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Порежьте большими кусками мясо, добавьте порезанный лук, специи, воду минеральную. Маринуйте 4-12 часов.

2. А перед приготовлением за 20 минут добавьте к шашлыку пюре киви, перемешайте и можно сразу готовить.

Готовьте шашлык до готовности и подавайте с любыми соусами!

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com