закрыть
8 мая 2025, четверг, 15:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Назван самый удачный маринад для шашлыка из одного экзотического фрукта

1
  • 8.05.2025, 13:51
  • 3,066
Назван самый удачный маринад для шашлыка из одного экзотического фрукта

Мясо будет очень сочным.

Маринад для шашлыка – важнее, чем специи и даже мясо. Очень важно знать, к какому мясу лучше подойдет тот или иной маринад, пишет «Обозреватель» .

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка из свинины, с маринадом из лука, минеральной воды и пюре киви.

Ингредиенты:

• Свиной ошеек – 1 кг

• Лук – 3 шт.

• Специи: соль, перец черный, майоран, тимьян,

• Вода минеральная с газом

• Киви – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Порежьте большими кусками мясо, добавьте порезанный лук, специи, воду минеральную. Маринуйте 4-12 часов.

2. А перед приготовлением за 20 минут добавьте к шашлыку пюре киви, перемешайте и можно сразу готовить.

Готовьте шашлык до готовности и подавайте с любыми соусами!

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Будущее наступит не по сценарию Путина
Будущее наступит не по сценарию Путина Александр Роднянский
Ситуация напоминает коллапс
Ситуация напоминает коллапс Борислав Береза
Россия готовится к длительной войне с помощью режима Лукашенко
Россия готовится к длительной войне с помощью режима Лукашенко Максим Плешко
Первый звоночек
Первый звоночек Леонид Невзлин