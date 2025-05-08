Авиаэксперт: В России может начаться самолетопад 8.05.2025, 13:52

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Многие самолеты уже на грани своих технических возможностей.

Российская гражданская авиация, несмотря на западные санкции, все еще держится «на плаву», однако многие самолеты уже на грани своих технических возможностей. Об этом в эфире телемарафона рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.

Сектор гражданской авиации попал под западные санкции и прогнозировалось, что эта отрасль россиян понесет большие убытки.

«Россияне в целом нашли противодействие к санкциям, во-первых, из-за того, что максимально использовали те борта, которые вывели из эксплуатации. Они стали донорами запасных частей. Во-вторых, закупки разного рода запасных частей для самолетов они закупают через третьи-четвертые-пятые фирмы прокладки. Конечно, это увеличило стоимость, но все равно - в условиях глобального рынка такие контрабандные тропы перекрыть невозможно», - сказал Романенко.

Также, как добавил специалист, у РФ был относительно молодой парк самолетов - некоторые борта компании «Аэрофлот» на начало 2022 года имели «возраст» 3-4 года. Кроме того, западные авиакомпании, которые поставляли ранее РФ определенные самолеты, создали тогда на российской территории соответствующую мощную базу для их обслуживания.

В то же время сложная ситуация в РФ с самолетами советского производства, в частности все типы семейства «АН» - имеют проблемы с двигателями, время от времени падают и тому подобное.

«Напомню, эти самолеты выполняют 100% перевозок в районах Дальнего Востока и Крайнего Севера. То есть, здесь проблемы серьезные и россияне просто вынуждены прерывать эти линии. То есть уменьшать интенсивность. Перевозки в этих критических районах уменьшаются до минимума, а риск перевозки увеличивается до максимума. К тому же, для этих типов самолетов, либо двигатели выпускались в Украине, либо сами самолеты изготавливались в Украине. То есть, у россиян этот сегмент авиаперевозок остается критическим», - подчеркнул эксперт.

Он также рассказал, что россияне выпустили один самолет, производство которого было полностью замкнуто на предприятия РФ, западными были только компоненты. Как пояснил Романенко - это российский Superjet. И сейчас в РФ длительные рейсы, которые выполняли боинги, заменяют на рейсы с передками с помощью бортов Superjet.

Таким образом, как отметил эксперт, совокупность перечисленных составляющих помогла оккупантам определенным соответствующим образом удержать отрасль «на плаву».

«Но она на грани. И неизвестно, когда начнется самолетопад в России. Потому что самолет требует среднего ремонта через 5-7 лет эксплуатации. Большинство западных самолетов уже либо на грани, либо перешли эту черту», - считает Романенко.

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