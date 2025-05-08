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Аркадий Добкин покидает должность CEO EPAM

  • 8.05.2025, 13:59
  • 1,776
Аркадий Добкин покидает должность CEO EPAM
Аркадий Добкин

С 1 сентября он перейдет на должность исполнительного председателя.

Аркадий Добкин покидает должность CEO EPAM, сказано в пресс-релизе компании.

Основатель и многолетний руководитель международной IT-компании EPAM Systems Аркадий Добкин покидает пост главного исполнительного директора (CEO). Это означает завершение целой эпохи для компании, которую он возглавлял с момента ее основания в 1993 году.

С 1 сентября он перейдет на должность исполнительного председателя.

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