Аркадий Добкин покидает должность CEO EPAM
- 8.05.2025, 13:59
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С 1 сентября он перейдет на должность исполнительного председателя.
Аркадий Добкин покидает должность CEO EPAM, сказано в пресс-релизе компании.
Основатель и многолетний руководитель международной IT-компании EPAM Systems Аркадий Добкин покидает пост главного исполнительного директора (CEO). Это означает завершение целой эпохи для компании, которую он возглавлял с момента ее основания в 1993 году.
С 1 сентября он перейдет на должность исполнительного председателя.