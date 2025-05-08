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Дерзкий налет в тыл РФ: украинский спецназ взял в плен группу оккупантов

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  • 8.05.2025, 14:10
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Дерзкий налет в тыл РФ: украинский спецназ взял в плен группу оккупантов

Россияне потеряли ориентацию и спрятались в блиндаже.

Силы специальных операций устроили неожиданный налет на тыловые позиции россиян. Им удалось пленить шестерых оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций (ССО).

Так, во время проведения специальных действий в тылу врага, воины одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ заставили сдаться в плен шестерых российских солдат.

«В маскировочных костюмах, операторы ССО незаметно подошли к позиции врага. Во время короткого огневого контакта вражеская группа потеряла ориентацию и спряталась в блиндаже. Враг даже не успел осознать, что проиграл», - говорится в сообщении.

Не теряя инициативы, воины ССО вплотную подошли к укрытию и решительно приказали россиянам выбросить оружие и выползать по нему.

«Операторы четко дали понять, что блиндаж под огневым контролем и дальнейшее сопротивление бессмысленно. Сопротивления не было. Оккупанты сначала колебались, но один за другим покинуть блиндаж», - отметили в ССО.

Операторы тут же обыскали солдат 34-й бригады ЗСРФ на наличие оружия и узнали информацию о других позициях противника.

«Слава Украине, мужики! Все нормально. Вы будете жить, не бойтесь. Нам нет смысла вас убивать», - сказал один из операторов ССО.

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