Лукашенко и картофельное Эльдорадо 7 Андрей Бронишевский

8.05.2025, 14:19

5,772

За пределами виртуальной реальности телевизора лишней картошке взяться неоткуда.

Проблема с картошкой, про которую власти долго нас убеждали, что никакой проблемы нет, поднялась уже в высшие слои белорусской стабильности. В четверг за картошку взялся Лукашенко. Это, конечно, не значит, что картошка появится. Скорее наоборот. В соответствии с древним белорусским принципом «взялся за яйца – молоко пропало». Может исчезнуть что-нибудь еще. Например, магазины.

Выступая на открытии выставки достижений белорусского народного хозяйства, Лукашенко сказал, что не одобрил идею правительства раздать народу семенную картошку. Потому что если все раздать, то что потом сажать? А что-нибудь, или лучше кого-нибудь, сажать белорусским властям, конечно, надо.

«Давайте, говорю, у нас есть семенной картофель, ещё месяц отмучаемся, кому там картофель не нравится, какой-то, а этот посеем, — сказал Лукашенко. – Поэтому, если кто-то переживает за картофель, месяц выдержим. Но без картофеля не будем».

Откуда возьмется картофель, без которого мы «не будем», и где конкретно находится это неизвестное современной географической науке картофельное Эльдорадо, Лукашенко не уточнил. Но сказал, что он уже принял все необходимые меры. То есть натравил на магазины Комитет госконтроля.

А у Комитета госконтроля есть свои проверенные методы. Комитет госконтроля еще вчера пообещал, что примет меры реагирования. Вплоть до закрытия магазинов, если в этих магазинах не будет правильной белорусской картошки, по правильной белорусской цене.

Ну и в общем это правильно. Зачем нам такие магазины, если в них нет картошки? Народу нужны магазины, в которых картошка есть. А если картошки нет, то и никакие магазины народу не нужны.

А другой стороны, закрытие магазинов сразу решает все проблемы. Потому что если магазины закрыть, то никто не сможет пожаловаться, что в магазинах нет картошки. И может, в отсутствие назойливых покупателей в закрытых магазинах даже появится картошка. Которую можно будет предъявить, чтобы развеять враждебные инсинуации.

Хотя, удивительное дело, но после того, как чиновники массово проинспектировали овощехранилища и показали в телевизоре неиссякаемые запасы картошки, картошки почему-то больше не стало. Зато стало меньше лука и капусты.

Потому что за пределами виртуальной реальности телевизора лишней картошке взяться неоткуда. Во-первых из-за регулирования цен сажать картошку стало невыгодно, и в прошлом году ее посадили намного меньше, чем обычно. А во-вторых, из-за того же регулирования цен вся лишняя картошка еще в прошлом году уехала в Россию. И когда власти опомнились, стало уже поздно.

Умные люди предупреждали белорусские власти о том, что так и будет, еще в прошлом году. Вот не прошло и года, как Лукашенко тоже это понял. И объяснил, что фермеры вывезли свою картошку в Россию.

«В России в три раза дороже (картошка). Вот они и начали продавать где дороже», — сказал Лукашенко.

И ведь действительно. Удивительный парадокс. Фермеры не хотят продавать картошку там, где дешевле, а хотят наоборот. Продавать там, где дороже. Кто бы мог себе такое представить?

Вот не зря все-таки Лукашенко на днях похвастался, что стратегически он никогда не ошибался. Главное, чтобы и сегодня не ошибся, когда сказал: «думаю, что для нас, всей власти, всей вертикали, это будет последний урок».

Андрей Бронишевский, planbmedia.io

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com