NYT: Кремль ждет экономический шторм

NYT: Кремль ждет экономический шторм1
- 8.05.2025, 14:35
- 2,942
Военный спектакль не сможет его скрыть
Несмотря на праздничные речи и парады, экономическая реальность в России становится все тревожнее. Санкции, снижение цен на нефть и растущий дефицит бюджета подрывают устойчивость воюющей экономики, сообщает The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).
Кремль сталкивается с нарастающим экономическим штормом. Россия теряет свой главный источник дохода — экспорт нефти. После решения ОПЕК+ увеличить добычу, цены на нефть марки Brent упали до $62 за баррель. Это на $13 ниже прогноза Минфина РФ, что уже вынудило власти пересмотреть бюджетные ориентиры.
Дефицит бюджета увеличен до 1,7% ВВП, а прогнозируемая цена на российскую нефть снижена до $56. Чтобы покрыть «дыру», правительству, скорее всего, придется распечатывать резервные фонды или запускать печатный станок, что усилит инфляцию, которая уже достигла 10%.
Центробанк держит ставку на уровне 21% в попытке обуздать рост цен, но это вызывает недовольство среди бизнеса и чиновников, так как убивает инвестиции и тормозит экономику — признаки классической стагфляции.
Даже Китай, главный экономический партнер России, сокращает закупки угля и стали, адаптируясь к собственному торговому противостоянию с США. Это дополнительно давит на экспортную выручку.
Эксперты предупреждают: если тенденция сохранится, экономика может вступить в фазу системного кризиса.