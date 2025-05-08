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NYT: Кремль ждет экономический шторм

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  • 8.05.2025, 14:35
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NYT: Кремль ждет экономический шторм

Военный спектакль не сможет его скрыть

Несмотря на праздничные речи и парады, экономическая реальность в России становится все тревожнее. Санкции, снижение цен на нефть и растущий дефицит бюджета подрывают устойчивость воюющей экономики, сообщает The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Кремль сталкивается с нарастающим экономическим штормом. Россия теряет свой главный источник дохода — экспорт нефти. После решения ОПЕК+ увеличить добычу, цены на нефть марки Brent упали до $62 за баррель. Это на $13 ниже прогноза Минфина РФ, что уже вынудило власти пересмотреть бюджетные ориентиры.

Дефицит бюджета увеличен до 1,7% ВВП, а прогнозируемая цена на российскую нефть снижена до $56. Чтобы покрыть «дыру», правительству, скорее всего, придется распечатывать резервные фонды или запускать печатный станок, что усилит инфляцию, которая уже достигла 10%.

Центробанк держит ставку на уровне 21% в попытке обуздать рост цен, но это вызывает недовольство среди бизнеса и чиновников, так как убивает инвестиции и тормозит экономику — признаки классической стагфляции.

Даже Китай, главный экономический партнер России, сокращает закупки угля и стали, адаптируясь к собственному торговому противостоянию с США. Это дополнительно давит на экспортную выручку.

Эксперты предупреждают: если тенденция сохранится, экономика может вступить в фазу системного кризиса.

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