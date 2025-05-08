«Машину можно припарковать даже тогда, когда весь двор «забит» 3 8.05.2025, 14:48

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Оригинальная схема бронирования места для парковки в Гродно попала на видео.

Проблема с парковкой во дворах многоэтажек в Гродно, конечно, не стоит уж очень остро. Особенно в новых районах. Всегда можно найти место, если не под самым подъездом, то в шаговой доступности от него. Но ведь далеко не всем хочется ходить лишние метры, так и появляется соблазн «забронировать» себе постоянно место на общедоступной, подчеркнем, парковке, пишет Newgrodno.

Еще один оригинальный способ решения такой проблемы использует автовладелец, живущий в одном из домов по улице Кремко. На помощь себе он привлек старенький прицеп.

Уезжая, автовладелец выкатывает прицеп на середину парковочного места. По приезду заталкивает его поближе к бордюру и ставит на освободившуюся площадку свою «Ауди».

«Каждый день они постоянно толкают этот прицеп туда и обратно. Наблюдаем за этим уже больше года», — рассказывают жильцы дома.

Формально, парковка прицепа во дворе не запрещена. Но читатели уверены, что вряд ли кто-то имеет законное право бронировать парковочное место исключительно под свою машину.

Кстати, если транспортное средство (а прицеп тоже относится к нему) долгое время стоит на стоянке и никуда не выезжает, его вполне могут признать автохламом со всеми вытекающими последствиями.

Впрочем, помимо законов и правил, есть еще нормы и обычного человеческого взаимоуважения и понимания. Если поступать в соответствии с ними, то и конфликтов с окружающими станет меньше.

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