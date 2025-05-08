Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с США о полезных ископаемых
- 8.05.2025, 14:45
В преамбулу текста добавили пункт о территориальной целостности Украины.
Верховная Рада Украины в четверг, 8 мая, проголосовала за ратификацию соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной, пишет New Voice.
Украинский нардеп Ярослав Железняк сообщил, что за проект проголосовали все фракции и группы, в общем — 338 депутатов.
Депутат Ирина Геращенко добавила, что в преамбулу текста добавили пункт о территориальной целостности Украины и пункт о том, что на момент ратификации парламентарии «не были ознакомлены с другими документами», в частности с соглашением об ограниченном партнерстве. По ее словам, все документы, которые будут приниматься позже, должны соответствовать ратифицированному соглашению.
2 мая правительство Украины зарегистрировало законопроект о ратификации соглашения по ископаемым. 6 мая комитет Рады по вопросам внешней политики одобрил ратификацию соглашения.