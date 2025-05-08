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Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с США о полезных ископаемых

  • 8.05.2025, 14:45
Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с США о полезных ископаемых

В преамбулу текста добавили пункт о территориальной целостности Украины.

Верховная Рада Украины в четверг, 8 мая, проголосовала за ратификацию соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной, пишет New Voice.

Украинский нардеп Ярослав Железняк сообщил, что за проект проголосовали все фракции и группы, в общем — 338 депутатов.

Депутат Ирина Геращенко добавила, что в преамбулу текста добавили пункт о территориальной целостности Украины и пункт о том, что на момент ратификации парламентарии «не были ознакомлены с другими документами», в частности с соглашением об ограниченном партнерстве. По ее словам, все документы, которые будут приниматься позже, должны соответствовать ратифицированному соглашению.

2 мая правительство Украины зарегистрировало законопроект о ратификации соглашения по ископаемым. 6 мая комитет Рады по вопросам внешней политики одобрил ратификацию соглашения.

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